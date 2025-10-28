トレンドマイクロは10月28日、スマートフォン向け詐欺対策専用アプリ「トレンドマイクロ 詐欺バスター」の詐欺・迷惑電話ブロックなどの一部機能が利用できる無料版を提供開始した。

「トレンドマイクロ 詐欺バスター」無料版の概要

「トレンドマイクロ 詐欺バスター」の無料版は、スマートフォンを介した詐欺対策の強化に向け、有償版の機能から詐欺・迷惑電話のブロック機能に焦点を当て提供するもの。

主な機能に「詐欺・迷惑電話の可能性のある着信をブロックまたは着信時に警告をスマホ画面に表示」「海外からの国際電話と識別された着信のブロックまたは着信時に警告をスマホ画面に表示」がある。

有償版は、無償版の機能に加え、「詐欺チェック」「詐欺レーダー」「Web 脅威対策」「SMS フィルタ」「ディープフェイクスキャン」を提供する。

Webや電話を介した詐欺や詐欺と思われる不審な体験をした人が約3分の2

同社の調査によると、Webや電話を介した詐欺や詐欺と思われる不審な体験をしたと回答した人が、半数を超える64.4％を占めることが明らかになった。

さらに、詐欺被害に遭った人を対象に相談先を調査（複数回答）したところ、「家族」が32.3％で最多の回答となった一方、「どこにも報告・相談しなかった」と回答する人が同数程度の31.5％存在することもわかった。

また、同社の詐欺電話対策製品の利用データによると、Androidスマートフォンの電話帳への登録がない電話番号からの着信のうち、約4件に1件（2025年8月）が詐欺・迷惑電話であることがわかった。

この結果を受け、同社は「知らない番号からの着信には対応しない」という対策も一案だが、被害が止まらない状況を鑑みると、利用者が着信に対応してしまう現状が懸念されると指摘している。