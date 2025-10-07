日立製作所は10月7日、企業におけるAIエージェントの導入効果を最大化するため、AI特有の運用課題を解決し、健全なガバナンスと継続的な運用改善を伴走型で支援するサービス「Hitachi Application Reliability Centers(HARC) for AI」を提供開始すると発表した。

「HARC for AI」の概要

新サービスは、グローバルで60社以上のお客さまの運用改善で成果をあげてきたHARCを拡充し、AIの運用課題の解決に適用するもの。2025年4月より海外向けに先行して提供してきた同サービスを、今回、国内市場向けに強化して展開する。

新サービスは、クラウドネイティブな運用改善を推進するSRE(Site Reliability Engineering)の手法に基づき、AIエージェントの判断内容の正当性や回答スピードの低下、コスト増、セキュリティリスクへの対応といった特有の運用課題を継続的に観測し、解決を支援する。

「Hitachi Application Reliability Centers(HARC) for AI」の概要

「HARC for AI」の特長

同サービスの特長の一つは、事業変化に応じて、AI エージェントの判断の正当性といったガバナンスやコストを観測し、継続して改善すること。

グローバルで活用している評価フレームワークR2O2.aiに基づき、社内での実践経験も踏まえて、適切な観測とチューニングの支援が可能だという。また、FinOpsプラクティスに対するKPIの設定・追跡により、IT部門・財務部門・利用部門で FinOps チームとして共通した評価基準を策定するためのアセスメントとアドバイスを提供する。

もう一つの特長は、AIエージェントのデータアクセス制御やセキュリティリスクへの対応を強化すること。

同サービスでは、AIエージェントが連携する環境での複雑なデータアクセスの認証・認可を MCP (Model Context Protocol)などのオープン標準プロトコルにより統一的に管理・制御することが可能。

3つ目の特長は、AI エージェントやアプリケーションの改善サイクルを加速すること。同サービスでは、AIエージェントやアプリケーションの開発・運用の効率化に向けて、リソースや実装ずみの機能を可視化し、その活用ルールを定めることでエンジニアの二重開発などを防ぐために、API基盤や開発基盤の整備と継続的な改善を支援する。