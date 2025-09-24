Windows Centralは9月22日(米国時間)、「Download official Windows 11 version 25H2 RTM ISOs here｜Windows Central」において、Windows 11バージョン25H2 RTM ISOメディアが利用可能になったと伝えた。x64およびARM64アーキテクチャー向け38言語のメディアが入手可能とされる。
Windows 11バージョン25H2 RTMビルドを公開
今回公開されたISOメディアはRTM(Release To Manufacturing)ビルド。一部機能がオミットされている場合もあるが、製品出荷の直前バージョンとなる。
x64およびARM64アーキテクチャの38言語、合計76種を配布。それぞれHome、Pro、Educationの各エディションに対応。メディアサイズはx64アーキテクチャで約7GB、ARM64で約6GB～7GBとされる。
Windows Centralが公開したISOメディアの直接ダウンロードリンクは次のとおり。
- 英語(米国) x64
- 英語(米国) ARM64
- 英語(英国) x64
- 英語(英国) ARM64
- アラビア語 x64
- アラビア語 ARM64
- ブルガリア語 x64
- ブルガリア語 ARM64
- チェコ語 x64
- チェコ語 ARM64
- デンマーク語 x64
- デンマーク語 ARM64
- ドイツ語 x64
- ドイツ語 ARM64
- ギリシャ語 x64
- ギリシャ語 ARM64
- スペイン語 x64
- スペイン語 ARM64
- スペイン語(メキシコ) x64
- スペイン語(メキシコ) ARM64
- エストニア語 x64
- エストニア語 ARM64
- フィンランド語 x64
- フィンランド語 ARM64
- フランス語 x64
- フランス語 ARM64
- フランス語(カナダ) ARM64
- フランス語(カナダ) x64
- ヘブライ語 x64
- ヘブライ語 ARM64
- クロアチア語 x64
- クロアチア語 ARM64
- ハンガリー語 x64
- ハンガリー語 ARM64
- イタリア語 x64
- イタリア語 ARM64
- 日本語 x64
- 日本語 ARM64
- 韓国語 x64
- 韓国語 ARM64
- リトアニア語 x64
- リトアニア語 ARM64
- ラトビア語 x64
- ラトビア語 ARM64
- ノルウェー語(ブークモール) x64
- ノルウェー語(ブークモール) ARM64
- オランダ領ネーデルラント x64
- オランダ領ネーデルラント ARM64
- ポーランド語 x64
- ポーランド語 ARM64
- ポルトガル語(ブラジル) x64
- ポルトガル語(ブラジル) ARM64
- ポルトガル語 x64
- ポルトガル語 ARM64
- ルーマニア語 x64
- ルーマニア語 ARM64
- ロシア語 x64
- ロシア語 ARM64
- スロバキア語 x64
- スロバキア語 ARM64
- スロベニア語 x64
- スロベニア語 ARM64
- セルビア語(ラテン語) x64
- セルビア語(ラテン語) ARM64
- スウェーデン語 x64
- スウェーデン語 ARM64
- タイ語 x64
- タイ語 ARM64
- トルコ語 x64
- トルコ語 ARM64
- ウクライナ語 x64
- ウクライナ語 ARM64
- 中国語(簡体字) x64
- 中国語(簡体字) ARM64
- 中国語(繁体字) x64
- 中国語(繁体字) ARM64
なお、同メディアは正式リリースバージョンではない点に注意が必要。また、Windows 11バージョン25H2に新機能は含まれておらず、最新のバージョン24H2と機能面に大きな差はないとされる(参考：「Windows 11 25H2プレビューリリース、一部機能を削除 | TECH+（テックプラス）」)。そのため、一般ユーザーはWindows Updateから入手可能になるまで待機することが推奨される。