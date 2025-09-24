Windows Centralは9月22日(米国時間)、「Download official Windows 11 version 25H2 RTM ISOs here｜Windows Central」において、Windows 11バージョン25H2 RTM ISOメディアが利用可能になったと伝えた。x64およびARM64アーキテクチャー向け38言語のメディアが入手可能とされる。

Windows 11バージョン25H2 RTMビルドを公開

今回公開されたISOメディアはRTM(Release To Manufacturing)ビルド。一部機能がオミットされている場合もあるが、製品出荷の直前バージョンとなる。

x64およびARM64アーキテクチャの38言語、合計76種を配布。それぞれHome、Pro、Educationの各エディションに対応。メディアサイズはx64アーキテクチャで約7GB、ARM64で約6GB～7GBとされる。

Windows Centralが公開したISOメディアの直接ダウンロードリンクは次のとおり。

なお、同メディアは正式リリースバージョンではない点に注意が必要。また、Windows 11バージョン25H2に新機能は含まれておらず、最新のバージョン24H2と機能面に大きな差はないとされる(参考：「Windows 11 25H2プレビューリリース、一部機能を削除 | TECH+（テックプラス）」)。そのため、一般ユーザーはWindows Updateから入手可能になるまで待機することが推奨される。