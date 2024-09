Microsoftは9月16日(米国時間)、「Unlock the power of Copilot in Excel, now generally available - Microsoft Community Hub」において、Excel向けAIアシスタント「Copilot in Excel」の一般提供を開始したと伝えた。Copilot in Excel with Pythonのパブリックプレビューも同時に発表されており、Excelをさらに強力なデータ処理プラットフォームへと進化させている。

Unlock the power of Copilot in Excel, now generally available - Microsoft Community Hub

Copilot in Excelとは

Copilot in Excelは、AIによりスプレッドシート内のデータの分析や視覚化をサポートする機能。Copilot in Excelを活用することでデータのフィルタリングや条件付き書式設定など、日常的に時間を要する作業を自然言語で容易に効率化できる。また、XLOOKUPやSUMIFといった複雑な数式もサポートされており、使い方が簡単に質問できるため、高度な機能を手軽に活用できるという。

Copilot in Excel with Pythonとは

Copilot in Excel with Pythonと呼ばれるPythonとの連携機能のパブリック プレビューも発表された。この機能により、従来のExcelでは難しかった高度な分析や機械学習が実行できるようになる。Copilot in Excel with Pythonを活用することでビジュアライゼーション、データのクリーニング、機械学習、予測分析など、Pythonを使用した強力な分析が可能となる。Pythonライブラリの「pandas」「Matplotlib」「scikit-learn」も活用でき、専門的な分析を強力に支援している。

ExcelでCopilotを活用するには

Copilot in Excelは一般提供されており、Microsoft Copilot ProおよびCopilot for Microsoft 365のサブスクリプションに含まれている。Copilot in Excel with Pythonはプレビュー版であるため、Microsoft 365 Insiderプログラムを通じて提供されている。Microsoftはユーザーからのフィードバックを受け付けている。