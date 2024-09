Microsoftは8月29日(米国時間)、「Improved user experience for Dictate in new Outlook for Windows and Outlook for the web」において、Outlook for WindowsおよびOutlook for Webのディクテーション機能のアップデートについてアナウンスした。最新のアップデートではディクテーション機能UXが向上し、さらに使いやすくなっているという。

ディクテーション用のフローティングメニューが登場

Outlookのディクテーション機能は、AIの支援によって、音声コマンドを使用したメールの作成や送信などの操作を行える機能である。Copilot for Outlookの機能の一部として提供されており、現在50以上の言語をサポートしている。Outlookのディクテーション機能の詳細は、次のサポートページにまとめられている。

最新のアップデートでは、このディクテーション機能に対して次のような改善が行われているという。

フローティングメニューのマイクアイコンで簡単にディクテーションを一時停止できるようになった

歯車アイコンで設定オプションにアクセスし、音声言語の変更や優先する録音入力の選択、自動句読点のオン/オフや不適切な表現フィルターのオン/オフなどといった設定の変更をできるようになった

[?] アイコンでディクテーションのヘルプを表示できるようになった

ディクテーション用のフローティングメニュー 出典:Microsoft 365 Insider Blog

ディクテーションの設定ダイアログボックス 出典:Microsoft 365 Insider Blog

現在、これらの機能はすべてのOutlook for WindowsおよびOutlook for Webのユーザーが利用できるようになっているという。なお、iOS版およびAndroid版のOutlook(Outlook Mobile)で従来提供されていたディクテーション機能は、Copilot支援を受けない古いバージョンであり、2024年9月で廃止される予定となっている。