米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)は10月11日(米国時間)、「Fortinet Releases Security Updates for Multiple Products｜CISA」において、Fortinetの複数製品に複数の脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性が悪用されると、攻撃者により不正なコードが実行される危険性がある。
脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。
- FG-IR-23-189 - PSIRT Advisories | FortiGuard
- FG-IR-23-062 - PSIRT Advisories | FortiGuard
- FG-IR-23-167 - PSIRT Advisories | FortiGuard
- FG-IR-22-352 - PSIRT Advisories | FortiGuard
- FG-IR-23-318 - PSIRT Advisories | FortiGuard
- FG-IR-23-085 - PSIRT Advisories | FortiGuard
脆弱性が存在するとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。
- FortiManager バージョン7.4.0
- FortiManager バージョン7.2.0から7.2.3まで
- FortiManager バージョン7.0.0から7.0.8まで
- FortiManager バージョン6.4.0から6.4.12まで
- FortiManager 6.2のすべてのバージョン
- FortiManager 6.0のすべてのバージョン
- FortiAnalyzer バージョン7.4.0
- FortiAnalyzer バージョン7.2.0から7.2.3まで
- FortiAnalyzer バージョン7.0.0から7.0.8まで
- FortiAnalyzer バージョン6.4.0から6.4.12まで
- FortiAnalyzer 6.2のすべてのバージョン
- FortiAnalyzer 6.0のすべてのバージョン
- FortiADC バージョン7.1.0
- FortiADC バージョン7.0.0から7.0.3まで
- FortiADC 6.2のすべてのバージョン
- FortiADC 6.1のすべてのバージョン
- FortiADC 6.0のすべてのバージョン
- FortiOS バージョン7.2.0から7.2.4まで
- FortiOS バージョン7.0.0から7.0.11まで
- FortiSIEM バージョン7.0.0
- FortiSIEM バージョン6.7.0から6.7.3まで
- FortiSIEM バージョン6.6.0から6.6.3まで
- FortiSIEM バージョン6.5.0から6.5.1まで
- FortiSIEM バージョン6.4.0から6.4.2まで
脆弱性が修正されたプロダクトおよびバージョンは次のとおり。
- FortiManager バージョン7.4.1およびそれ以降のバージョン
- FortiManager バージョン7.2.4およびそれ以降のバージョン
- FortiManager バージョン7.0.9およびそれ以降のバージョン
- FortiManager バージョン6.4.13およびそれ以降のバージョン
- FortiAnalyzer バージョン7.4.1およびそれ以降のバージョン
- FortiAnalyzer バージョン7.2.4およびそれ以降のバージョン
- FortiAnalyzer バージョン7.0.9およびそれ以降のバージョン
- FortiAnalyzer バージョン6.4.13およびそれ以降のバージョン
- FortiADC バージョン7.1.1およびそれ以降のバージョン
- FortiADC バージョン7.0.4およびそれ以降のバージョン
- FortiOS バージョン7.2.5およびそれ以降のバージョン
- FortiOS バージョン7.0.12およびそれ以降のバージョン
- FortiSIEM バージョン7.0.1およびそれ以降のバージョン
- FortiSIEM バージョン6.7.4およびそれ以降のバージョン
- FortiSIEM バージョン6.6.4およびそれ以降のバージョン
- FortiSIEM バージョン6.5.2およびそれ以降のバージョン
- FortiSIEM バージョン6.4.3およびそれ以降のバージョン
修正されたバージョンへ移行する必要があるとされるプロダクトおよびバージョンは次のとおり。
- FortiManager 6.2のすべてのバージョン
- FortiManager 6.0のすべてのバージョン
- FortiAnalyzer 6.2のすべてのバージョン
- FortiAnalyzer 6.0のすべてのバージョン
- FortiADC 6.2のすべてのバージョン
- FortiADC 6.1のすべてのバージョン
- FortiADC 6.0のすべてのバージョン
CVE-2023-40714で追跡されるFortiSIEMの脆弱性は深刻度が緊急(Critical)とされており注意が必要。CISAは、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。