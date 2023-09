GitHubは9月20日(米国時間)、「GitHub Copilot Chat beta now available for all individuals - The GitHub Blog」において、すべての「GitHub Copilot for Individuals」ユーザーが「GitHub Copilot Chat ベータ版」にアクセスできるようになったと発表した。

GitHubは2023年7月に「GitHub Copilot for Business」のユーザーを対象に「GitHub Copilot Chat ベータ版」の提供を開始した。この機能を使うことで、人工知能(AI)技術を活用したソフトウェア開発をさらに推し進められるとされている。GitHub Copilot ChatとGitHub Copilotペアプログラミングを活用することで、開発者は自然言語でスピード感のある開発が可能になる。

今回の発表で、すべての「GitHub Copilot for Individuals」ユーザーは無料で「GitHub Copilot Chat ベータ版」が利用できるようになる。現在、GitHub Copilot Chatのベータ版はVisual StudioとVisual Studio Codeの双方でサポートされている。「GitHub Copilot for Individuals」ユーザーでまだベータプログラムに参加していない場合、メールでの通知が行われるため、この通知からスタートガイドを参考にして開始可能。

「GitHub Copilot Chat ベータ版」が有効になると、Visual StudioやVisual Studio CodeからChatGPTに質問するようにしてコーディングに関する質問が行えるようになる。新しいフレームワークの学習や現在のコードに関する質問などをVisual StudioやVisual Studio Codeから離れることなく実施することができる。