Bleeping Computerは8月21日(米国時間)、「Ongoing Duo outage causes Azure Auth authentication errors」において、シスコシステムズ傘下の多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)プロバイダーであるDuoの継続的な障害により「Azure Auth authentication erros(Azure Auth認証エラー)」が発生していたと報じた。

Bleeping Computerによると、2023年8月21日9時(米国時間)頃からDuoの複数のサーバで認証エラーが発生し、Microsoft Azure AD条件付きアクセスにて「Azure Auth authentication errors」が発生したとのこと。これら問題はすでに解決されており、障害の内容は「Duo Status」から確認できる。

Duo Statusの報告によると障害は主に2つ発生していたという。1つは「Azure Auth authentication errors」で2023年8月21日11時半(米国時間)頃から発生し、2時間ほどで解決したとみられる。もう1つは「Authentication slowness or failure to load Duo Prompt on DUO1(認証の遅延またはDUO1でDuoプロンプトのロードの失敗)」で2023年8月21日9時半(米国時間)頃から発生し、8時間半ほどで解決したとみられる。これら障害について、Duoは徹底的な調査を終えたのち、根本原因分析(RCA: Root Cause Analysis)を報告する予定としている。