IntelのPat Gelsinger CEOが、自身のTwitter上でGPU開発を主に率いてきたIntelチーフアーキテクトのRaja Koduri氏が退社したことを明らかにした。

On a bittersweet note, saying farewell to @RandhirIntel and <a href="https://twitter.com/RajaXg?refsrc=twsrc%5Etfw">@RajaXg, both leaving Intel at the end of March.