Mozillaはこのほど、「 Firefox hangs when copying with Suggested Actions enabled on Windows 11 - What to do|Firefox Help」において、Windows 11 2022 Update (Windows 11, version 22H2)を利用しているユーザがFirefoxのハングアウトに遭遇していると伝えた。

Windows 11 2022 Updateに新たに導入された「Suggested Actions」と呼ばれる機能が原因で、Firefoxがハングアウトする状況になっていると説明されている。

Mozillaはこの問題を修正した「Firefox 106.0.3」をすでに公開している。Windows 11 2022 Updateを使用していて、Firefoxからテキストをコピー&ペーストしようとしたタイミングでFirefoxがフリーズするような挙動を見せている場合、最新版へアップデートすることで問題が解消される可能性がある。Mozillaは別の回避策として、クリップボードの設定から「Suggedted Actions」を無効化することでも問題を一時的に回避することができると説明している。

MicrosoftはWindows 11 2022 Update (Windows 11, version 22H2)を対象とした2022年10月の定例外のアップデート「KB5019509」において「Suggedted Actions」と呼ばれる機能を追加した。これはコピー時に推奨アクションを提示するというもので、例えば電話番号や将来の日付をコピーすると関連するアプリやカレンダーへの追加といった提案が表示されるといったもの。当初は米国、カナダ、メキシコにおいて機能が有効になるとされている(参考「Windows 11 2022 Updateのファイルエクスプローラーに「タブ」登場 | TECH+(テックプラス)」)。