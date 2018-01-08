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「Windows 8.1」の最新情報・話題まとめ

Windowsの現行OS、Windows 8.1に関するニュースや機能、ハウツー情報が満載。

2019年01月04日(金)

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Windows XP、3カ月連続増加 - 12月OSシェア

開発/エンジニア 01/04 07:21

2018年12月05日(水)

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Windows XPが増加 - 11月OSシェア

開発/エンジニア 12/05 06:44

2018年10月10日(水)

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マイクロソフト、10月セキュリティ更新プログラム公開 - 脆弱性悪用確認

セキュリティ 10/10 19:10

2018年10月03日(水)

Top

Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア

開発/エンジニア 10/03 09:18

2017年09月04日(月)

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Linux、Windows 10が増加 - 8月OSシェア

開発/エンジニア 09/04 10:38

2017年04月17日(月)

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Microsoft、新しいCPUでWin 7/8.1のアップデートを停止

セキュリティ 04/17 15:51

2017年03月13日(月)

Top

Windows Vista、延長サポート終了まで1カ月を切る

Windows 03/13 07:00

2017年03月02日(木)

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Windows 7が依然として人気 - 2月OSシェア

開発/エンジニア 03/02 11:00

2016年08月10日(水)

Top

マイクロソフト、月例セキュリティ更新(8月) - 「緊急」5件、「重要」4件の脆弱性

セキュリティ対策 08/10 14:07

2016年07月13日(水)

Top

マイクロソフト、月例セキュリティ更新(7月) - 「緊急」6件、「重要」5件の脆弱性

セキュリティ対策 07/13 18:27

2016年05月10日(火)

Top

Windows 3.1のシェアが浮上 - 4月OSシェア

開発/エンジニア 05/10 09:43

2016年04月27日(水)

Top

二度とないかも? Windows 10無償アップグレード終了まであとわずか - 周知と促進をブーストする日本マイクロソフト

Windows 04/27 22:51

2016年04月19日(火)

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Sky、クライアント運用管理ソフトの新版で「BitLocker」自動収集機能に対応

業務システム 04/19 11:30

2016年03月15日(火)

Top

MousePro、4K映像の8系統出力が可能なNVS 810搭載ワークステーション

PC本体 03/15 20:34

2016年03月09日(水)

Top

今週の秋葉原情報 - AMDの新型クーラー「Wraith」が登場、LEDテープを直結できるマザーも

PCゲーミング 03/09 15:05

2016年02月03日(水)

Top

Windows 7&8.1からWindows 10へ強制アップグレード? - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 02/03 09:09

2015年10月16日(金)

Top

Windows 10 Insider Previewを試す(第33回) - Windows 7/8.xのプロダクトキーで製品化も1年限り?

Windows 10/16 13:06

2015年10月14日(水)

Top

マイクロソフト、月例セキュリティ更新(10月) - 「緊急」3件、「重要」3件の脆弱性

セキュリティ対策 10/14 17:32

2015年09月21日(月)

Top

Windows RT 8.1 Update 3の登場で「Surface RT」は延命できるか? - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 09/21 09:00

2015年07月30日(木)

Top

マウス、Windows Phone「MADOSMA Q501」の延長保証サービスを提供

PC本体 07/30 12:17

2015年07月29日(水)

Top

～インストールから設定・活用まで～ すべてが分かるWindows 10大百科

Windows 07/29 00:00

2015年07月23日(木)

Top

ソースネクスト、誤って削除したデータを復元する「救出」シリーズ

ソフト 07/23 16:13

2015年07月22日(水)

Top

Windowsスマートチューニング 第350回 Win8.1/10 IP編: コンテキストメニューからWindows Defenderを実行する

Windows 07/22 18:46

2015年07月08日(水)

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FRONTIER、330mmクラスのGPUカードを内蔵可能なマイクロタワーデスクトップ

PC本体 07/08 19:11

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日本HP、基本性能が充実した15.6型ノートPC「HP 15」

PC本体 07/08 11:00

2015年07月07日(火)

Top

TJC、2万円を切る8型Windowsタブレット - ケースがもらえるキャンペーンも

PC本体 07/07 19:49

2015年06月30日(火)

Top

iiyama PC、ゲーミングブランド「LEVEL∞」のG-SYNC対応17.3型ノートPC

PCゲーミング 06/30 20:20

2015年06月26日(金)

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Windows PC上でスマホの連絡先や写真を閲覧・編集できるストアアプリ

ソフト 06/26 15:42

2015年06月19日(金)

Top

Windows 8.1ミニTips 第135回 検索チャームから不要な検索結果を取り除く

Windows 06/19 00:00

2015年06月18日(木)

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これぞ持ち運べるメインマシンの本命だ - デル「New XPS 13」を試す

PC本体 06/18 20:03

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