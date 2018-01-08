「Windows 8.1」の最新情報・話題まとめ
2019年01月04日(金)
Windows XP、3カ月連続増加 - 12月OSシェア
開発/エンジニア 01/04 07:21
2018年12月05日(水)
Windows XPが増加 - 11月OSシェア
開発/エンジニア 12/05 06:44
2018年10月10日(水)
マイクロソフト、10月セキュリティ更新プログラム公開 - 脆弱性悪用確認
セキュリティ 10/10 19:10
2018年10月03日(水)
Ubuntuシェア増加 - 9月OSシェア
開発/エンジニア 10/03 09:18
2017年09月04日(月)
Linux、Windows 10が増加 - 8月OSシェア
開発/エンジニア 09/04 10:38
2017年04月17日(月)
Microsoft、新しいCPUでWin 7/8.1のアップデートを停止
セキュリティ 04/17 15:51
2017年03月13日(月)
Windows Vista、延長サポート終了まで1カ月を切る
Windows 03/13 07:00
2017年03月02日(木)
Windows 7が依然として人気 - 2月OSシェア
開発/エンジニア 03/02 11:00
2016年08月10日(水)
マイクロソフト、月例セキュリティ更新(8月) - 「緊急」5件、「重要」4件の脆弱性
セキュリティ対策 08/10 14:07
2016年07月13日(水)
マイクロソフト、月例セキュリティ更新(7月) - 「緊急」6件、「重要」5件の脆弱性
セキュリティ対策 07/13 18:27
2016年05月10日(火)
Windows 3.1のシェアが浮上 - 4月OSシェア
開発/エンジニア 05/10 09:43
2016年04月27日(水)
2016年04月19日(火)
Sky、クライアント運用管理ソフトの新版で「BitLocker」自動収集機能に対応
業務システム 04/19 11:30
2016年03月15日(火)
MousePro、4K映像の8系統出力が可能なNVS 810搭載ワークステーション
PC本体 03/15 20:34
2016年03月09日(水)
2016年02月03日(水)
2015年10月16日(金)
2015年10月14日(水)
マイクロソフト、月例セキュリティ更新(10月) - 「緊急」3件、「重要」3件の脆弱性
セキュリティ対策 10/14 17:32
2015年09月21日(月)
2015年07月30日(木)
マウス、Windows Phone「MADOSMA Q501」の延長保証サービスを提供
PC本体 07/30 12:17
2015年07月29日(水)
～インストールから設定・活用まで～ すべてが分かるWindows 10大百科
Windows 07/29 00:00
2015年07月23日(木)
ソースネクスト、誤って削除したデータを復元する「救出」シリーズ
ソフト 07/23 16:13
2015年07月22日(水)
2015年07月08日(水)
FRONTIER、330mmクラスのGPUカードを内蔵可能なマイクロタワーデスクトップ
PC本体 07/08 19:11
日本HP、基本性能が充実した15.6型ノートPC「HP 15」
PC本体 07/08 11:00
2015年07月07日(火)
TJC、2万円を切る8型Windowsタブレット - ケースがもらえるキャンペーンも
PC本体 07/07 19:49
2015年06月30日(火)
2015年06月26日(金)
Windows PC上でスマホの連絡先や写真を閲覧・編集できるストアアプリ
ソフト 06/26 15:42
2015年06月19日(金)
Windows 8.1ミニTips 第135回 検索チャームから不要な検索結果を取り除く
Windows 06/19 00:00
2015年06月18日(木)
これぞ持ち運べるメインマシンの本命だ - デル「New XPS 13」を試す
PC本体 06/18 20:03
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