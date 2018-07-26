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「ソースネクスト」の最新情報・話題まとめ

ソースネクストに関する最新ニュースを発信。

2019年03月29日(金)

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ソースネクスト、子どもの位置を把握できる利用料無料のGPS見守り機

その他ガジェット 03/29 17:08

2018年12月14日(金)

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ソースネクストの翻訳機「ポケトーク W」に新色レッド

その他ガジェット 12/14 13:30

2018年12月07日(金)

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Amazonサイバーマンデー、GoProやヘルシオ ホットクックが登場!

家電量販店 12/07 12:19

2018年09月05日(水)

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最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! - 博品館 TOY PARK 銀座本店でリアルに使ってみた! 中国語編

翻訳機 PR 09/05 09:03

2018年08月30日(木)

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初代ポケトークを下取りに出すと、おトクに「POCKETALK W」が買える

その他ガジェット 08/30 18:13

2018年08月23日(木)

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ソースネクスト、アナログ写真も取り込める画像管理ソフト

ソフト 08/23 18:17

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ソースネクスト、新元号に対応したハガキ作成ソフト「筆まめ」など

ソフト 08/23 14:06

2018年07月26日(木)

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「POCKETALK W」は翻訳速度が大幅アップ!! 初代モデルからの進化点は?

その他ガジェット 07/26 20:21

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翻訳機「POCKETALK」購入で5,000円分のQUOカードがもらえる

その他ガジェット 07/26 19:30

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翻訳機「ポケトーク」に新モデル - 翻訳精度アップ、より使いやすく

その他ガジェット 07/26 13:30

2018年07月24日(火)

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最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! 第3回 博品館 TOY PARK 銀座本店でリアルに使ってみた! 中国語編

翻訳機 PR 07/24 14:31

2018年06月14日(木)

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翻訳機「ポケトーク」の専用SIM、105の国と地域で利用可能に

その他ガジェット 06/14 14:50

2018年06月13日(水)

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最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! 第2回 サッカーの祭典も開幕、ロシア語編

翻訳機 PR 06/13 19:31

2018年06月11日(月)

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最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! 第1回 旅行もビジネスも安心! 英語編

翻訳機 PR 06/11 13:02

2018年05月08日(火)

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濃ゆいアニメ用語についてこられるか!? 翻訳機「ポケトーク」で中国語

その他ガジェット 05/08 10:22

2017年10月24日(火)

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手のひらサイズの「通訳機」、想像以上に優秀だった

その他ガジェット 10/24 22:09

2017年10月23日(月)

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ソースネクスト、50言語以上に対応する通訳デバイス「POCKETALK」

その他ガジェット 10/23 18:07

2017年09月08日(金)

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ソースネクスト、プロ向け映像制作ソフト「VEGAS Pro 15」を最大88%オフ

ソフト 09/08 17:45

2017年04月26日(水)

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語学学習の「ロゼッタストーン」を4,980円で販売、小型のAI翻訳機も開発中 - ソースネクストが仕掛ける"次の常識"とは

ソフト 04/26 20:48

2017年03月22日(水)

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「NewsPicks」プレミアム、ソースネクストが1年版/3年版を発売

ソフト 03/22 15:38

2017年02月13日(月)

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自動ディスク分割機能に対応した「B's Recorder 14」シリーズ

ソフト 02/13 17:52

2017年01月25日(水)

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ソースネクスト、PDFファイルの読み込み/編集が可能なOffice互換ソフト

ソフト 01/25 17:39

2016年12月26日(月)

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ソースネクスト、Smile社のMac用PDF作成・編集ソフト「PDFpenPro」販売

ソフト 12/26 15:21

2016年12月06日(火)

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ソースネクスト「ウイルスセキュリティ」のモバイル版 - iOS・Android対応

スマホアプリ / サービス 12/06 19:11

2016年11月11日(金)

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ソースネクスト、「いきなりPDF」シリーズ最新版発売 - 抽出機能など強化

ソフト 11/11 16:11

2016年09月15日(木)

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ソースネクスト、NovaBACKUPやAcronis True Imageを最大5割引販売

ソフト 09/15 18:56

2016年08月25日(木)

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最大90%オフ、ソースネクストでソニー製プロ向け制作ソフトが大幅割引

ソフト 08/25 19:01

2016年08月23日(火)

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ソースネクスト、はがき作成ソフト「筆王」シリーズ最新版を発売

ソフト 08/23 19:45

2016年05月23日(月)

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ソースネクスト、スマホの留守番メッセージをテキスト化するアプリ

スマホアプリ / サービス 05/23 15:59

2016年05月10日(火)

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ソースネクスト、低価格のWindows 10対応DVD/BD再生ソフト

ソフト 05/10 14:58

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