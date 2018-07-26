「ソースネクスト」の最新情報・話題まとめ
2019年03月29日(金)
ソースネクスト、子どもの位置を把握できる利用料無料のGPS見守り機
その他ガジェット 03/29 17:08
2018年12月14日(金)
ソースネクストの翻訳機「ポケトーク W」に新色レッド
その他ガジェット 12/14 13:30
2018年12月07日(金)
Amazonサイバーマンデー、GoProやヘルシオ ホットクックが登場!
家電量販店 12/07 12:19
2018年09月05日(水)
最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! - 博品館 TOY PARK 銀座本店でリアルに使ってみた! 中国語編
翻訳機 PR 09/05 09:03
2018年08月30日(木)
初代ポケトークを下取りに出すと、おトクに「POCKETALK W」が買える
その他ガジェット 08/30 18:13
2018年08月23日(木)
ソースネクスト、アナログ写真も取り込める画像管理ソフト
ソフト 08/23 18:17
ソースネクスト、新元号に対応したハガキ作成ソフト「筆まめ」など
ソフト 08/23 14:06
2018年07月26日(木)
「POCKETALK W」は翻訳速度が大幅アップ!! 初代モデルからの進化点は?
その他ガジェット 07/26 20:21
翻訳機「POCKETALK」購入で5,000円分のQUOカードがもらえる
その他ガジェット 07/26 19:30
翻訳機「ポケトーク」に新モデル - 翻訳精度アップ、より使いやすく
その他ガジェット 07/26 13:30
2018年07月24日(火)
最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! 第3回 博品館 TOY PARK 銀座本店でリアルに使ってみた! 中国語編
翻訳機 PR 07/24 14:31
2018年06月14日(木)
翻訳機「ポケトーク」の専用SIM、105の国と地域で利用可能に
その他ガジェット 06/14 14:50
2018年06月13日(水)
最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! 第2回 サッカーの祭典も開幕、ロシア語編
翻訳機 PR 06/13 19:31
2018年06月11日(月)
最新翻訳機「ポケトーク」が言葉の壁をなくす! 第1回 旅行もビジネスも安心! 英語編
翻訳機 PR 06/11 13:02
2018年05月08日(火)
濃ゆいアニメ用語についてこられるか!? 翻訳機「ポケトーク」で中国語
その他ガジェット 05/08 10:22
2017年10月24日(火)
手のひらサイズの「通訳機」、想像以上に優秀だった
その他ガジェット 10/24 22:09
2017年10月23日(月)
ソースネクスト、50言語以上に対応する通訳デバイス「POCKETALK」
その他ガジェット 10/23 18:07
2017年09月08日(金)
ソースネクスト、プロ向け映像制作ソフト「VEGAS Pro 15」を最大88%オフ
ソフト 09/08 17:45
2017年04月26日(水)
2017年03月22日(水)
「NewsPicks」プレミアム、ソースネクストが1年版/3年版を発売
ソフト 03/22 15:38
2017年02月13日(月)
自動ディスク分割機能に対応した「B's Recorder 14」シリーズ
ソフト 02/13 17:52
2017年01月25日(水)
ソースネクスト、PDFファイルの読み込み/編集が可能なOffice互換ソフト
ソフト 01/25 17:39
2016年12月26日(月)
ソースネクスト、Smile社のMac用PDF作成・編集ソフト「PDFpenPro」販売
ソフト 12/26 15:21
2016年12月06日(火)
2016年11月11日(金)
ソースネクスト、「いきなりPDF」シリーズ最新版発売 - 抽出機能など強化
ソフト 11/11 16:11
2016年09月15日(木)
ソースネクスト、NovaBACKUPやAcronis True Imageを最大5割引販売
ソフト 09/15 18:56
2016年08月25日(木)
最大90%オフ、ソースネクストでソニー製プロ向け制作ソフトが大幅割引
ソフト 08/25 19:01
2016年08月23日(火)
ソースネクスト、はがき作成ソフト「筆王」シリーズ最新版を発売
ソフト 08/23 19:45
2016年05月23日(月)
ソースネクスト、スマホの留守番メッセージをテキスト化するアプリ
スマホアプリ / サービス 05/23 15:59
2016年05月10日(火)
ソースネクスト、低価格のWindows 10対応DVD/BD再生ソフト
ソフト 05/10 14:58
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