ソースネクストは9月19日、同社が企画し、JENESISが製造した15.6型ノートPC製品「Windows 15.6インチノート型PC」（型番：DGP-WNB1502）を発売した。価格は89,800円から。9月30日までの期間は69,800円で提供するキャンペーンを実施する。

Windows 15.6インチノート型PC。Polaris Office搭載モデルなどを93,760円から用意する

Windows 11 Proを搭載した15.6型ノートPCで、JENESISとソースネクストの連携で誕生した「DIGI+」（デジプラス）ブランドの製品。フルHDディスプレイは180度開くフラット設計で、指紋認証センサーやWebカメラを物理的に覆えるレンズカバーも搭載する。主な仕様は下記の通り。

【編集部メモ】ここに注目！ JENESISは2011年に中国で創業した会社（当時はJENESIS DIGITAL SCIENCE LTD）で、コンシューマ向けデジタル製品のほか産業用ICT・IoTデバイスのODM（開発製造受託）を進めてきた。日本では2018年にソースネクストと資本業務提携を図りPOCKETALKなどの製造を手掛けるほか、2023年にはアイワと共同で新会社「アイワマーケティングジャパン株式会社」を設立し、アイワ製品の開発も行っている。

DGP-WNB1502の主な仕様