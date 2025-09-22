ソースネクストは9月19日、同社が企画し、JENESISが製造した15.6型ノートPC製品「Windows 15.6インチノート型PC」（型番：DGP-WNB1502）を発売した。価格は89,800円から。9月30日までの期間は69,800円で提供するキャンペーンを実施する。
Windows 11 Proを搭載した15.6型ノートPCで、JENESISとソースネクストの連携で誕生した「DIGI+」（デジプラス）ブランドの製品。フルHDディスプレイは180度開くフラット設計で、指紋認証センサーやWebカメラを物理的に覆えるレンズカバーも搭載する。主な仕様は下記の通り。
【編集部メモ】ここに注目！
JENESISは2011年に中国で創業した会社（当時はJENESIS DIGITAL SCIENCE LTD）で、コンシューマ向けデジタル製品のほか産業用ICT・IoTデバイスのODM（開発製造受託）を進めてきた。日本では2018年にソースネクストと資本業務提携を図りPOCKETALKなどの製造を手掛けるほか、2023年にはアイワと共同で新会社「アイワマーケティングジャパン株式会社」を設立し、アイワ製品の開発も行っている。
DGP-WNB1502の主な仕様
- OS：Windows 11 Pro 64ビット
- CPU：Intel Core i5-12450H
- メモリ：16GB
- ストレージ：512GB
- グラフィックス：Intel UHD Graphics
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）
- 通信：IEEE802.11ax／ac／a／b／g／n準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3
- インタフェース：USB Type-Aポート（USB3.2 Gen1）×3、USB Type-Cポート、3.5mm音声入出力端子、HDMI出力端子、microSDメモリーカードスロット、DC入力端子など
- サイズ：W357.4×D228×H19.9mm
- 重さ：約1.7kg
- バッテリー駆動時間：