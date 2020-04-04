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「新型コロナウイルス研究」のニュースまとめ

世界で猛威を奮う「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」を引き起こす「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)」に対抗するために進められている各種研究の最新情報をお届けします。

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2020年04月04日(土)

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冨士フイルム、反応時間を90分短縮した新型コロナ検出キットを発売

医療/バイオ 2020/04/04 16:58

2020年03月18日(水)

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東大、新型コロナウイルスの細胞との融合を阻止できる既存薬剤を同定

医療/バイオ 2020/03/18 16:33

2020年03月17日(火)

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TKResearch、イムノクロマト法の新型コロナウイルス向け研究用試薬を発売

医療/バイオ 2020/03/17 13:31

2020年03月13日(金)

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農工大、新型コロナウイルスのサンプルから判定までの全自動化に成功

医療/バイオ 2020/03/13 14:38

2020年03月10日(火)

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/article/20200310-992930/

医療/バイオ 2020/03/10 18:25

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新型コロナウイルス患者の血清から抗ウイルス抗体の検出に成功 - 横浜市大

医療/バイオ 2020/03/10 13:43

2020年03月05日(木)

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アンジェスや阪大、新型コロナウイルス向けDNAワクチンの開発を開始

医療/バイオ 2020/03/05 19:19

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島津製作所、新型コロナウイルスの遺伝子検出試薬キットの開発を開始

医療/バイオ 2020/03/05 01:05

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