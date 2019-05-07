「Preferred Networks」のニュースまとめ
2019年05月07日(火)
CadenceのDSP、Preferred NetworksのChainerモデルに対応
組み込み 2019/05/07 12:06
2018年10月16日(火)
CEATEC JAPAN 2018 第5回 家の中の片付けをロボットが全自動でやってくれる未来を見せるPFN
組み込み 2018/10/16 08:30
2017年12月12日(火)
PFN、ファナックや日立など国内企業5社から合計20億円超の資金を調達
スパコン/HPC 2017/12/12 17:04
2017年10月30日(月)
ファナック×PFN、ディープラーニングによる射出成形機の予防保全機能
ものづくり 2017/10/30 10:51
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「Preferred Networks」の検索結果
花王とPreferred Networks、"皮脂RNAモニタリング技術"をAIで実用化 - 「Kao×PFN 皮脂RNAプロジェクト」
企業動向 2019/11/22 17:07
AI×ロボット×RPAで取り組む製造業のスマート化
情報システム 2019/08/20 11:01
トヨタとPFN、市場ニーズに応えるサービスロボットの開発を開始
情報システム 2019/08/07 14:55
電通 プログラミングコンテスト運営のAtCoderとIT人材創出ビジネスを開始
開発/エンジニア 2019/08/01 11:01
CadenceのDSP、Preferred NetworksのChainerモデルに対応
組み込み 2019/05/07 12:06
「ユニコーン企業」の意味と定義 - 日本・アメリカ・中国など世界のユニコーン企業
仕事術 2019/03/05 11:00
マイクロソフトの2018年を振り返る - AIやりんなの進化、子ども向けプログラミング、Win7のサポート終了告知も
Windows 2018/12/27 16:00
Preferred Networks、ディープラーニング・プロセッサ「MN-Core」発表
情報システム 2018/12/13 11:25
科学の源はなぜ？の追求-子供達に科学の面白さを伝えるシンポジウムが開催
サイエンス 2018/10/24 08:36
CEATEC JAPAN 2018 第5回 家の中の片付けをロボットが全自動でやってくれる未来を見せるPFN
組み込み 2018/10/16 08:30
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