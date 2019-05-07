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「Preferred Networks」のニュースまとめ

機械学習やディープラーニングなどのAI技術を活用することで、製造業やヘルスケア、ロボティクスなどの分野でイノベーションを起こすことを目指すPreferred Networks(PFN)の最新動向をお届けします。

2019年05月07日(火)

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CadenceのDSP、Preferred NetworksのChainerモデルに対応

組み込み 2019/05/07 12:06

2018年10月16日(火)

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CEATEC JAPAN 2018 第5回 家の中の片付けをロボットが全自動でやってくれる未来を見せるPFN

組み込み 2018/10/16 08:30

2017年12月12日(火)

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PFN、ファナックや日立など国内企業5社から合計20億円超の資金を調達

スパコン/HPC 2017/12/12 17:04

2017年10月30日(月)

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ファナック×PFN、ディープラーニングによる射出成形機の予防保全機能

ものづくり 2017/10/30 10:51

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「Preferred Networks」の検索結果

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花王とPreferred Networks、"皮脂RNAモニタリング技術"をAIで実用化 - 「Kao×PFN 皮脂RNAプロジェクト」

企業動向 2019/11/22 17:07

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AI×ロボット×RPAで取り組む製造業のスマート化

情報システム 2019/08/20 11:01

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トヨタとPFN、市場ニーズに応えるサービスロボットの開発を開始

情報システム 2019/08/07 14:55

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電通　プログラミングコンテスト運営のAtCoderとIT人材創出ビジネスを開始

開発/エンジニア 2019/08/01 11:01

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CadenceのDSP、Preferred NetworksのChainerモデルに対応

組み込み 2019/05/07 12:06

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「ユニコーン企業」の意味と定義 - 日本・アメリカ・中国など世界のユニコーン企業

仕事術 2019/03/05 11:00

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マイクロソフトの2018年を振り返る - AIやりんなの進化、子ども向けプログラミング、Win7のサポート終了告知も

Windows 2018/12/27 16:00

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Preferred Networks、ディープラーニング・プロセッサ「MN-Core」発表

情報システム 2018/12/13 11:25

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科学の源はなぜ？の追求-子供達に科学の面白さを伝えるシンポジウムが開催

サイエンス 2018/10/24 08:36

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CEATEC JAPAN 2018 第5回 家の中の片付けをロボットが全自動でやってくれる未来を見せるPFN

組み込み 2018/10/16 08:30

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