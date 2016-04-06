「Nexus」の最新情報・話題まとめ
2017年11月09日(木)
塩田紳二のアンドロイドなう 第139回 「Pixel 2」のラウンチャー
Android 11/09 16:58
2017年10月12日(木)
塩田紳二のアンドロイドなう 第137回 「Android 8.0 Oreo」を試す その2
Android 10/12 14:33
2017年09月08日(金)
塩田紳二のアンドロイドなう 第136回 「Android 8.0 Oreo」を試す その1
Android 09/08 15:35
2017年08月22日(火)
Google、Android 8.0 Oreo 発表
開発/エンジニア 08/22 16:04
2017年07月11日(火)
NetAppとシスコ、オールフラッシュ搭載統合インフラ基盤「FlexPod SF」
情報システム 07/11 10:12
2017年06月30日(金)
ネットアップ、ハイパーコンバージドインフラ製品「NetApp HCI」を発表
情報システム 06/30 10:17
2017年06月29日(木)
ネットワンパートナーズ、標的型攻撃対策を組み込んだ仮想デスクトップ製品
情報システム 06/29 09:59
2017年04月08日(土)
BraodcomのWi-Fiチップに脆弱性、何百万ものiPhoneやAndroidに影響か
セキュリティ 04/08 16:00
2017年03月23日(木)
Android Oプレビュー版登場
開発/エンジニア 03/23 18:00
2017年03月16日(木)
販売前にマルウェアがインストールされた36台のAndroidデバイス発見
セキュリティ 03/16 12:00
2017年02月13日(月)
塩田紳二のアンドロイドなう 第132回 Androidのコードネームとビルド番号再び
Android 02/13 15:29
2017年01月17日(火)
2016年10月05日(水)
“メイド・バイ・Google” スマホ「Pixel」登場、iPhoneに対抗する機能満載
Android 10/05 06:45
2016年09月14日(水)
ソフトバンク、「Nexus 6P」をAndroid 7.0にアップデート
Android 09/14 15:16
2016年08月23日(火)
「Android 7.0 Nougat」正式版、Nexusシリーズ向けにOTA提供開始
ソフト 08/23 12:25
Google、「Android 7.0 Nougat」正式版をリリース
モバイル 08/23 11:32
「Android 7.0 Nougat」正式版リリース、Nexusデバイスへの提供スタート
Android 08/23 07:22
2016年08月09日(火)
Qualcommチップに9億台のAndroidデバイスに影響する脆弱性
セキュリティ 08/09 17:30
2016年07月14日(木)
塩田紳二のアンドロイドなう 第121回 Android N、「通知」の表示形式が変更に
Android 07/14 18:40
2016年06月30日(木)
Google、「Nexus」ではないオリジナルスマホ投入の噂 - iPhoneと競合か
Android 06/30 12:58
2016年06月13日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第69回 Androidはそろそろ共同戦線を張っていい
パソコン 06/13 06:00
2016年06月08日(水)
塩田紳二のアンドロイドなう 第119回 「Android N」プレビュー その3
Android 06/08 12:07
2016年05月17日(火)
2016年05月02日(月)
2016年04月25日(月)
塩田紳二のアンドロイドなう 第117回 「Android N」プレビュー その1
Android 04/25 14:05
2016年04月06日(水)
ソフトバンク、「Nexus 6P」ソフト更新 - セキュリティの向上
携帯キャリア 04/06 16:20
ソフトバンク、Nexus 6P向けにトレンドマイクロのセキュリティサービス
携帯キャリア 04/06 16:19
2016年03月11日(金)
ソフトバンク、「Nexus 6P」をソフト更新 - セキュリティを向上
携帯キャリア 03/11 16:28
2016年03月10日(木)
マルチウィンドウや通知からの直接返信など - 次期「Android N」開発者版
ソフト 03/10 14:15
2016年02月25日(木)
ソフトバンク、「Nexus 6P」向けに「SoftBankメール」アプリ提供開始
携帯キャリア 02/25 16:16
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