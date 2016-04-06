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「Nexus」の最新情報・話題まとめ

GoogleがNexusブランドで提供するスマートフォンやタブレット端末に関する最新情報を掲載。レビュー記事も。

2017年11月09日(木)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第139回 「Pixel 2」のラウンチャー

Android 11/09 16:58

2017年10月12日(木)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第137回 「Android 8.0 Oreo」を試す その2

Android 10/12 14:33

2017年09月08日(金)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第136回 「Android 8.0 Oreo」を試す その1

Android 09/08 15:35

2017年08月22日(火)

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Google、Android 8.0 Oreo 発表

開発/エンジニア 08/22 16:04

2017年07月11日(火)

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NetAppとシスコ、オールフラッシュ搭載統合インフラ基盤「FlexPod SF」

情報システム 07/11 10:12

2017年06月30日(金)

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ネットアップ、ハイパーコンバージドインフラ製品「NetApp HCI」を発表

情報システム 06/30 10:17

2017年06月29日(木)

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ネットワンパートナーズ、標的型攻撃対策を組み込んだ仮想デスクトップ製品

情報システム 06/29 09:59

2017年04月08日(土)

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BraodcomのWi-Fiチップに脆弱性、何百万ものiPhoneやAndroidに影響か

セキュリティ 04/08 16:00

2017年03月23日(木)

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Android Oプレビュー版登場

開発/エンジニア 03/23 18:00

2017年03月16日(木)

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販売前にマルウェアがインストールされた36台のAndroidデバイス発見

セキュリティ 03/16 12:00

2017年02月13日(月)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第132回 Androidのコードネームとビルド番号再び

Android 02/13 15:29

2017年01月17日(火)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第130回 「Android 7.1」の新機能を見てみる その2

Android 01/17 12:34

2016年10月05日(水)

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“メイド・バイ・Google” スマホ「Pixel」登場、iPhoneに対抗する機能満載

Android 10/05 06:45

2016年09月14日(水)

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ソフトバンク、「Nexus 6P」をAndroid 7.0にアップデート

Android 09/14 15:16

2016年08月23日(火)

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「Android 7.0 Nougat」正式版、Nexusシリーズ向けにOTA提供開始

ソフト 08/23 12:25

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Google、「Android 7.0 Nougat」正式版をリリース

モバイル 08/23 11:32

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「Android 7.0 Nougat」正式版リリース、Nexusデバイスへの提供スタート

Android 08/23 07:22

2016年08月09日(火)

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Qualcommチップに9億台のAndroidデバイスに影響する脆弱性

セキュリティ 08/09 17:30

2016年07月14日(木)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第121回 Android N、「通知」の表示形式が変更に

Android 07/14 18:40

2016年06月30日(木)

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Google、「Nexus」ではないオリジナルスマホ投入の噂 - iPhoneと競合か

Android 06/30 12:58

2016年06月13日(月)

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山田祥平のニュース羅針盤 第69回 Androidはそろそろ共同戦線を張っていい

パソコン 06/13 06:00

2016年06月08日(水)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第119回 「Android N」プレビュー その3

Android 06/08 12:07

2016年05月17日(火)

No image

塩田紳二のアンドロイドなう 第118回 「Android N」プレビュー その2、Nの改良点

Android 05/17 12:53

2016年05月02日(月)

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Nexusは今が買い! GoogleがGWセール開催 - 「5X」と「6P」が6,000円引きに

Android 05/02 18:37

2016年04月25日(月)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第117回 「Android N」プレビュー その1

Android 04/25 14:05

2016年04月06日(水)

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ソフトバンク、「Nexus 6P」ソフト更新 - セキュリティの向上

携帯キャリア 04/06 16:20

Top

ソフトバンク、Nexus 6P向けにトレンドマイクロのセキュリティサービス

携帯キャリア 04/06 16:19

2016年03月11日(金)

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ソフトバンク、「Nexus 6P」をソフト更新 - セキュリティを向上

携帯キャリア 03/11 16:28

2016年03月10日(木)

Top

マルチウィンドウや通知からの直接返信など - 次期「Android N」開発者版

ソフト 03/10 14:15

2016年02月25日(木)

Top

ソフトバンク、「Nexus 6P」向けに「SoftBankメール」アプリ提供開始

携帯キャリア 02/25 16:16

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