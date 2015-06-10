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「資金調達」の最新情報・話題まとめ

ITベンチャーやスタートアップ企業が行った資金調達、今後の事業展開などの情報を集約します。

2018年08月31日(金)

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クラウディアンが9400万ドルの新規資金調達-販売拡大などに活用

企業動向 08/31 09:54

2018年08月08日(水)

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ユーフォリア、KDDIとアシックス・ベンチャーズから資金調達

企業動向 08/08 15:39

2018年03月06日(火)

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クラウディアンが1億2500万ドルを資金調達

企業動向 03/06 16:01

2018年02月07日(水)

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SBI CapitalBase、ベンチャー・中小企業向けICO相談会を開催

企業動向 02/07 12:08

2017年12月12日(火)

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PFN、ファナックや博報堂DYHDなどから計20億円超の資金調達

企業動向 12/12 12:53

2015年07月06日(月)

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オプトベンチャーズ、クラウド型高速転送サービスの米FlyDataへ出資

マーケティング 07/06 11:42

2015年06月25日(木)

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DeNA、ライブ動画ストリーミング基盤「SHOWROOM」を分社化

マーケティング 06/25 21:55

2015年06月16日(火)

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かっこが4企業に総額2.4億円の第三者割当増資を実施し、新分野参入へ

マーケティング 06/16 08:30

2015年06月10日(水)

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スタイラー、サイバーエージェント・ベンチャーズより資金調達を実施

マーケティング 06/10 18:24

2015年06月09日(火)

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ギークス、第3者割当増資等により総額3.2億円を調達

マーケティング 06/09 13:52

2015年06月03日(水)

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ソフトバンク、10億米ドルを韓国のEコマースサイト「クーパン」へ出資

マーケティング 06/03 15:59

2015年06月02日(火)

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アドフラウド対策のMomentum、SMBCらを引受先とした第三者割当増資を実施

マーケティング 06/02 11:44

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