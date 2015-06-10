「資金調達」の最新情報・話題まとめ
2018年08月31日(金)
クラウディアンが9400万ドルの新規資金調達-販売拡大などに活用
企業動向 08/31 09:54
2018年08月08日(水)
ユーフォリア、KDDIとアシックス・ベンチャーズから資金調達
企業動向 08/08 15:39
2018年03月06日(火)
クラウディアンが1億2500万ドルを資金調達
企業動向 03/06 16:01
2018年02月07日(水)
SBI CapitalBase、ベンチャー・中小企業向けICO相談会を開催
企業動向 02/07 12:08
2017年12月12日(火)
PFN、ファナックや博報堂DYHDなどから計20億円超の資金調達
企業動向 12/12 12:53
2015年07月06日(月)
オプトベンチャーズ、クラウド型高速転送サービスの米FlyDataへ出資
マーケティング 07/06 11:42
2015年06月25日(木)
DeNA、ライブ動画ストリーミング基盤「SHOWROOM」を分社化
マーケティング 06/25 21:55
2015年06月16日(火)
かっこが4企業に総額2.4億円の第三者割当増資を実施し、新分野参入へ
マーケティング 06/16 08:30
2015年06月10日(水)
スタイラー、サイバーエージェント・ベンチャーズより資金調達を実施
マーケティング 06/10 18:24
2015年06月09日(火)
ギークス、第3者割当増資等により総額3.2億円を調達
マーケティング 06/09 13:52
2015年06月03日(水)
ソフトバンク、10億米ドルを韓国のEコマースサイト「クーパン」へ出資
マーケティング 06/03 15:59
2015年06月02日(火)
アドフラウド対策のMomentum、SMBCらを引受先とした第三者割当増資を実施
マーケティング 06/02 11:44
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