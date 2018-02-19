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「環境発電」の最新情報・話題まとめ

太陽光といった光や振動、熱などの微弱なエネルギーを採取し、それを電気エネルギーに変換することを可能とする「環境発電」技術。エネルギー(エナジー)ハーベスティング(ハーベスト)とも呼ばれ、IoTの普及に伴い、電力の自給自足を可能とするデバイスの実現に期待が高まっています。そんな環境発電に関する研究ならびに、それを活用した半導体デバイスや技術開発の最新動向についてお届けします。

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