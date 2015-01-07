「CES 2015」の最新情報・話題まとめ
2015年02月19日(木)
2015年02月17日(火)
日本の技術産業、「忍者」イノベータが成長の鍵 - 全米家電協会CEOが期待寄せる
その他ガジェット 02/17 12:50
2015年01月15日(木)
2015年01月14日(水)
2015年01月13日(火)
CES 2015 - 東芝が意欲的なPCを多く出展、裸眼3Dの15.6型4KノートPCも
PC本体 01/13 13:11
2015年01月11日(日)
2015年01月10日(土)
2015年01月09日(金)
2015年01月08日(木)
Misfit、スワロフスキーで飾られたソーラー充電式の防水活動量計
周辺機器 01/08 21:41
Razer、リストバンド型ウェアラブル端末"Razer Nabu"の廉価モデルを発表
周辺機器 01/08 19:01
CES 2015 - ソニーブース、多方面でポテンシャルを発揮しはじめたソニーを実感
その他ガジェット 01/08 18:20
Razer、Android TVを搭載したコンテンツ視聴デバイス「Razer Forge TV」
PC本体 01/08 16:51
CES 2015 - 写真で見るパナソニックブース、体験型の展示が充実
その他ガジェット 01/08 14:44
東芝、「FlashAir III」をCESで発表 - ネットに直接ファイルをアップ
デジカメ 01/08 12:36
2015年01月07日(水)
米Dell、Intel RealSense対応タブレット「Venue 8 7000」
PC本体 01/07 20:52
米Dell、4K解像度のゲーミングノートPC「Alienware 15」
PC本体 01/07 19:35
Kodak、使いやすさを重視した5インチAndroidスマホ「IM5」発表
その他ガジェット 01/07 17:50
東芝、NFC搭載のSDHCメモリーカード - スマホをかざして保存写真を見られる
デジカメ 01/07 14:46
米Intel、ウェアラブルデバイス向けのボタンサイズモジュール「Curie」
自作 / テクノロジ 01/07 14:39
デル、13.3型ノートPC「XPS 13」に写真/動画像編集向けモデル
PC本体 01/07 13:46
キヤノン、カメラから直接保存できるフォトストレージ「Connect Station」
デジカメ 01/07 13:17
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