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「CES 2015」の最新情報・話題まとめ

2015 International CESは、2015年1月6日～9日に米国のラスベガスで開催される、世界最大級の家電製品展示会。

2015年02月19日(木)

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最新家電テクノロジーが集結する「CES Unveiled Tokyo」レポート - ギブソンは未発表のハイレゾ対応スピーカー&ヘッドホンを展示

その他ガジェット 02/19 12:09

2015年02月17日(火)

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日本の技術産業、「忍者」イノベータが成長の鍵 - 全米家電協会CEOが期待寄せる

その他ガジェット 02/17 12:50

2015年01月15日(木)

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CES 2015 - GIGABYTE、究極OC目指す「GA-X99-SOC Champion」やBroadwell版BRIXなど公開

自作 / テクノロジ 01/15 17:14

2015年01月14日(水)

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521人に聞く! CESで発表された一番イケてるスマホは? 1位と2位は僅差 - マイナビニュース調査

その他ガジェット 01/14 12:01

2015年01月13日(火)

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CES 2015 - 東芝が意欲的なPCを多く出展、裸眼3Dの15.6型4KノートPCも

PC本体 01/13 13:11

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CES 2015 - カシオ、EXILIM＋モーションセンサー・新DJコントローラー・G-SHOCKが盛況

その他ガジェット 01/13 00:38

2015年01月11日(日)

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CES 2015 - シャープブース、Beyond 4Kやフル8Kの次世代テレビに加えて次世代ディスプレイが充実

テレビ / レコーダー 01/11 15:05

2015年01月10日(土)

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CES 2015 - RealSense対応のDell「Venue 8 7000」、何ができるのか実機で確認してみる

PC本体 01/10 00:06

2015年01月09日(金)

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CES 2015 - 東芝が極小1チップ型のPCIe SSD、今年中にモバイルノート向け量産目指す

自作 / テクノロジ 01/09 09:05

2015年01月08日(木)

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Misfit、スワロフスキーで飾られたソーラー充電式の防水活動量計

周辺機器 01/08 21:41

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Razer、リストバンド型ウェアラブル端末"Razer Nabu"の廉価モデルを発表

周辺機器 01/08 19:01

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CES 2015 - 新「ThinkPad X1 Carbon」の実機に触れる、物理6列キー復活以外の見所も

PC本体 01/08 18:59

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CES 2015 - ソニーブース、多方面でポテンシャルを発揮しはじめたソニーを実感

その他ガジェット 01/08 18:20

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Razer、Android TVを搭載したコンテンツ視聴デバイス「Razer Forge TV」

PC本体 01/08 16:51

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CES 2015 - 写真で見るパナソニックブース、体験型の展示が充実

その他ガジェット 01/08 14:44

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東芝、「FlashAir III」をCESで発表 - ネットに直接ファイルをアップ

デジカメ 01/08 12:36

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パイオニア、「Android Auto」対応の車載機器を発表 - 「CarPlay」にも対応

Android 01/08 12:11

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CES 2015 - 狙うは「グローバル・ニッチ」市場、スマホ連携スノーボードを展示するCerevoブース

その他ガジェット 01/08 08:00

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CES 2015 - NECが「LaVie Z」次期モデルの実機公開、世界最軽量をクラムシェルと2-in-1で更新

PC本体 01/08 00:46

2015年01月07日(水)

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CES 2015 - CESが開幕、初日講演でIntelのKrzanich CEOが未来を語る「あらゆるモノにインテリジェンスを」

自作 / テクノロジ 01/07 21:54

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米Dell、Intel RealSense対応タブレット「Venue 8 7000」

PC本体 01/07 20:52

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米Dell、4K解像度のゲーミングノートPC「Alienware 15」

PC本体 01/07 19:35

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Kodak、使いやすさを重視した5インチAndroidスマホ「IM5」発表

その他ガジェット 01/07 17:50

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CES 2015 - 「Beyond 4K」テレビを2015年前半にも発売? - シャープ水嶋繁光副社長に訊く4Kのさらに先の世界

テレビ / レコーダー 01/07 16:09

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東芝、世界初となるPCI Express Single Package SSDをCES 2015で参考展示

自作 / テクノロジ 01/07 15:43

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東芝、NFC搭載のSDHCメモリーカード - スマホをかざして保存写真を見られる

デジカメ 01/07 14:46

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米Intel、ウェアラブルデバイス向けのボタンサイズモジュール「Curie」

自作 / テクノロジ 01/07 14:39

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デル、13.3型ノートPC「XPS 13」に写真/動画像編集向けモデル

PC本体 01/07 13:46

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CES 2015 - NVIDIA「Tegra X1」の正体、規格外の高性能は次世代運転支援への布石

自作 / テクノロジ 01/07 13:28

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キヤノン、カメラから直接保存できるフォトストレージ「Connect Station」

デジカメ 01/07 13:17

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