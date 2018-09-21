「Alexa」の最新情報・話題まとめ
2019年04月03日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第7回 Amazon Alexaの通知機能
開発/エンジニア 04/03 07:00
2019年03月29日(金)
Amazon音声アシスタント「Alexa」のWindows 10アプリが国内提供開始
ソフト 03/29 17:51
2019年03月28日(木)
2019年03月27日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第6回 スマートスピーカーでのアカウントリンク
開発/エンジニア 03/27 09:00
2019年03月26日(火)
Amazon、独自のAlexaスキルをテンプレートで作成できるツール
その他ガジェット 03/26 14:15
2019年03月20日(水)
2019年03月15日(金)
スマートスピーカーと合体した無線LANルーター「Lyra Voice」はネットワークを身近にする
周辺機器 03/15 11:00
ASUS、スマートスピーカー機能も備えたメッシュWi-Fiルータ「Lyra Voice」
周辺機器 03/15 11:00
2019年03月13日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第4回 VUI設計その2
開発/エンジニア 03/13 11:00
2019年03月06日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第3回 VUI設計 その1
開発/エンジニア 03/06 09:00
2019年02月20日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第2回 音声アプリケーションの企画
開発/エンジニア 02/20 09:00
2019年02月13日(水)
スマートスピーカーアプリ開発 虎の巻 第1回 音声アプリケーションの概要
開発/エンジニア 02/13 09:00
2019年01月23日(水)
レノボ、Alexa対応の10.1インチAndroidタブを発売 - 価格は29,880円
PC本体 01/23 12:42
ランタンデザインのAmazon Alexa対応スマートスピーカー
サウンド / オーディオ 01/23 12:27
2019年01月16日(水)
2019年01月09日(水)
レノボ、Alexa対応スマートディスプレイになる10.1インチAndroidタブ
Android 01/09 04:00
2018年12月29日(土)
2018年12月18日(火)
山田祥平のニュース羅針盤 第155回 Amazonデバイスから考える定額配信サービスのゆくえ
パソコン 12/18 06:00
2018年12月12日(水)
2018年12月09日(日)
2018年12月07日(金)
Amazonサイバーマンデー、12月7日のセール品をチェック! Apple製品に注目
家電量販店 12/07 19:29
2018年11月22日(木)
Amazonがサイバーマンデーのセール品を予告、LGの4K有機ELテレビなど
家電量販店 11/22 17:07
2018年11月09日(金)
Google出資のMobvoi、Alexaも呼び出せる完全ワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 11/09 18:09
Windows 10のAlexaアプリ、Microsoftストアで無料公開
ソフト 11/09 17:30
2018年11月04日(日)
2018年10月18日(木)
Amazon Alexa対応スマートスピーカー、バッテリ内蔵でアウトドアもOK
サウンド / オーディオ 10/18 13:06
2018年10月07日(日)
2018年09月21日(金)
Amazon、時計や電子レンジ、スマートプラグなどAlexa対応機器を一挙発表
その他ガジェット 09/21 18:34
Amazon、10"ディスプレイ搭載 第2世代「Echo Show」発表、日本でも発売
その他ガジェット 09/21 10:42
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