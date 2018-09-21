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「Alexa」の最新情報・話題まとめ

Amazon Alexa (アマゾンアレクサ) は、Amazonが開発した音声認識技術を用いたクラウドサービス。Amazon Echoシリーズなどのスマートスピーカーに組み込まれている。Skill (スキル) と呼ばれる機能をユーザーが任意に追加でき、ルンバなどのAlexa対応家電製品をコントロールすることもできる。今後、車載システムにも利用される予定だ。

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