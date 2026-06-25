「大人が着られるストリートウェア」として、「Luxury & Street（ラグジュアリー アンド ストリート）」をコンセプトに掲げ、国内外にファンが存在する「ALWAYS OUT OF STOCK（オールウェイズ アウト オブ ストック）」。

スニーカーコレクターのKING-MASA（キングマサ）氏が2016年に立ち上げたファッションブランドで、現在は東京・中目黒にショールーム兼ショップを構えている。

ファッション感度の高い40代から支持を得ている背景と、KING-MASA氏の仕事やキャリアに対する考え方を聞いた。

海外への憧れと留学先でのビジネス経験

――KING-MASAさんは高校・大学と海外の学校に通っていたとか。

出身は京都ですが、小さい頃から海外のカルチャーが好きで高校はオーストラリア・メルボルン、大学はアメリカ・LAに留学していました。

――10代で実家を離れ、海外留学をすることになったきっかけは？

飲食関係の経営者でサーフィンが好きだった父の影響ですね。ハワイのアパレルに出資していることもあり、小さい頃からハワイへよく連れて行ってくれるアクティブな父親だったんですけど。

僕が小6の時、ハワイのスニーカーショップに連れて行ってもらったら、日本では人気で買えなかったナイキのエアフォース1が、しかも限定品のものが普通に売られていて感動しました。そこで働いている店員さんもカッコ良い人で、もっと英語を喋れるようになりたいと思ったことが、10代で海外留学を決意する原体験になりましたね。

――当時すでにスニーカーに興味があったんですね。KING-MASAとして活動を始めたのも10代ですか？

「HI-LIFE-SB」というブログを開設したのが2005年、16歳の頃ですね。留学先を拠点に日本の読者向けに現地のスニーカー情報など、ストリートファッションのトレンドを毎日のように発信するようになりました。

――その頃にKING-MASAさんの名前を知った人も多そうですね。

楽天ブログのランキングでもファッション系ブログでは常に上位を維持するようになって、テレビや雑誌などのメディアに出演する機会も増えていきました。日間10〜20万PVとかあって、読者からの買い付けの問い合わせがめちゃくちゃ多かったですね。

――当時、日本ではどんなスニーカーやストリートファッションが特に人気だったんでしょうか？

ナイキのダンク・SBダンクなどの人気が全盛期でした。ただ、日本で完売状態のスニーカーも海外には在庫が定価で残っていることが多く、しかも、1ドル70円台とか円高の時代だったので、日本の定価以下で売りやすかったんです。逆に高校生の頃はオーストラリアのショップ店員に頼まれて、日本で流行っていたエイプのTシャツを買い付けることなどもありました。

だったら自分で着たいものを作ってたくさんの方々に僕のファッションを提案したい、という思いでブランドを立ち上げました。

スニーカー文化へのリスペクトを忍ばせた遊び心も

――アフィリエイトブログと並行輸入ビジネスから一転、どういった経緯で自身のブランドを日本で立ち上げたんですか？

一言で言うと、「あれ買ってください」「それ欲しいです」と言われて、第三者が作ったものを売ることがつまらなくなったんですね。最初の頃はKING-MASAのファングッズのような感じで始めたんですが、2016年に会社を設立して、本格的にブランドを展開するようになりました。

――今年8月でちょうど10周年になるんですね。

「常に完売しているようなブランドにしたい」との思いを込めたブランド名で、現在は大人が着られる「Luxury & Street」を掲げ、縫製も生地もメイド・イン・ジャパンのウェアを展開しています。

誰が着ても気持ち良い肌触りや快適な着心地、誰が見てもカッコ良い綺麗なシルエットは僕らが最も大切にしているところですね。非常に柔らかいコットンを使ったTシャツは、何度も改良を重ねて、3年以上着ても首元がヨレない形成にしています。

――他にもデザインや機能面でよく取り入れている特徴的なポイントなどはありますか？

立体感を出す異素材の切り返し、ダブルポケットなどもブランドのアイコンになっています。ロゴを隠してもシルエットやデザインだけでオールウェイズだとわかる、そんな“オールウェイズらしさ”を試行錯誤しながら追求していますね。スケーターやワーク系のウェアの形であるダブルニーパンツでも、あえてタックを入れたり、光沢のある綿を使ったりすることで、フォーマルな場面でも履きやすくしています。

――スニーカー好きに刺さるようなエッセンスも？

オレンジ色のタグは僕がアメリカでスニーカーの抽選購入に並んでいたときに配られていた時の抽選券がモチーフになっています。もちろん、スニーカーとの合わせやすさは大切しているんですけど、露骨に落とし込むとチープに見えてしまうこともあるので、遊び心程度に留めていますね。ちなみに、いま店頭に置いてあるスニーカーは、他ブランドからセレクトしたアイテムです。

ファッションは生活に一番身近なアート

明るいオレンジのショッパーにもきちんとコストを掛けているんですが、やっぱりブランドの世界観には徹底的にこだわっています。ファッションは生活に一番身近なアートだと僕は思っているので。

――なるほど。現在、実店舗は中目黒だけですか？

そうですね。ショップ兼ショールーム兼事務所というかたちでコロナ禍の頃にオープンしたんですが、だいぶ手狭になってきたので、本来はもっと空間づくりにもこだわりたくて、実は次の物件も最近探しています。ここがオープンするまで、対面販売はずっとポップアップで、最初にバーニーズ ニューヨークでポップアップをした時は1週間で約1000人が来場しました。

――GINZA SIXや阪急うめだ本店でのポップアップなども積極的にやられているようですが、インバウンドを含めた海外向けの見せ方がブランドの強みのひとつになっているんですね。

SNSで拡散されれば、遠く海外からでも足を運んでくれるような時代ですからね。最近は他のアパレルブランドさんなどの海外向けの発信や集客支援もしています。日本の魅力を海外へ、海外でイケているトレンドを日本へというかたちで、ファッションを基本の軸にながら、自分が好きなことを好きな人たちと一緒に伝えていけたらなと。

――とくに海外向けの情報発信で意識していることはありますか？

アパレルのデザインでも空間演出でもそうですが、全く未知の新しいものを考えるより、誰もがどこかで見聞きしたことのあるようなポイントで、いかに自分たちのオリジナリティを出すかを大切にしていますね。なので、お店の外に設置している立て看板もそうなのですが、畳や暖簾、提灯など少しベタに思えるような要素を、ポップアップのブースなどでは積極的に取り入れるようにしています。

――KING-MASAさんのように好きなことを仕事にして稼ぐ方法がわからないという人へ、最後にアドバイスをいただければ。

一番良いのは、海外に出て新鮮な経験や発見を積むことなんですよね。たくさん寄り道していく中で、いろんな機会や出会いに恵まれたり、自分なりの答えが見つかったりするものだと僕は思っているので。

――KING-MASAさんは、いまも積極的に海外へ行かれているんですか？

仕事で半年1回ぐらい海外へ行く機会があって、それがいろんなトレンドなどの知見を得る機会になっています。ただ、なるべく日本での生活もルーティン化しないようにしていて、歩く道も会う人も日々変えるようにしていますね。なかなか海外に行けなくても、まずは外に出て、さまざまな機会に対してオープンな姿勢でいること。それが好きなことで稼ぐために大切なポイントかもしれません。