今日のテーマは、「富裕層があえてチェーン店を利用する理由」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

今回は、富裕層の皆さんに「利用するチェーン店」と、利用する理由を聞いてみました。では、さっそく解説します。

1.ロイヤルホスト

ロイヤルホストは、ロイヤルホールディングス傘下のロイヤルフードサービスが運営する大手ファミリーレストランチェーンです。1953年11月に福岡県福岡市で創業した高級フレンチレストラン「ザ・ロイヤル中洲本店」をルーツに持ち、看板商品の「黒×黒ハンバーグ」や、本格的な「アンガスサーロインステーキ」、伝統の「ロイヤルオニオングラタンスープ」などが長年愛されています。

一般的なファミリーレストランと比較してやや高価格帯ですが、質の高い料理と、静かで落ち着いた空間を求める富裕層から厚い支持を得ています。

とある富裕層男性は「家族でゆっくりできるから好き」と話してくれました。

2.スターバックスコーヒー

スターバックスコーヒーは、1971年にアメリカ・シアトルで創業された人気コーヒーチェーンです。エスプレッソやフラペチーノなどの豊富なドリンク、サンドイッチやケーキなどのフードを提供するのに加え、居心地の良い「第三の場所(サードプレイス)」を提供することにこだわっています。

また、国内外どこへ出張しても、安定した通信環境と静かな作業空間が保証されている点に、富裕層は安心感を覚えているようです。

3.モスバーガー

モスバーガーは、株式会社モスフードサービスが展開する日本発祥の大手ハンバーガーチェーンです。注文を受けてから調理する「アフターオーダー方式」や、テリヤキバーガー、ライスバーガーなどの日本の食文化を取り入れた独自のメニューがあるのが特徴です。

また、モスバーガーでは、契約農家から仕入れる国産生野菜を全面的に使用しており、そういった点が健康や食の安全を重視する富裕層に好まれています。

4.大戸屋、やよい軒などの和食チェーン

富裕層の中には「ボディメイク(筋トレ)」に強いこだわりがある方も。富裕層がボディメイクにこだわるのは、それが健康管理、自己管理能力の証明、そしてビジネスパフォーマンスの向上に直結することを理解しているからです。

ボディメイク中の方にとっては、「大戸屋」「やよい軒」といった和食チェーンは、手軽に、正確に、健康と筋肉を管理できるインフラとして愛用されています。

また、大戸屋ではミネラルや食物繊維が豊富な「五穀米」を、やよい軒では水溶性食物繊維が豊富な「もち麦ごはん」を提供しており、ヘルシーな選択肢も豊富です。そのような点もボディメイク中の方々に選ばれる理由と言えそうです。

5.富士そばなどの駅前蕎麦チェーン

ボディメイク中の方々の主食としてたびたび選ばれているもののひとつが「蕎麦」です。蕎麦(特にそば粉の割合が高いもの)は、食後の血糖値の上昇が緩やかな主食「低GI主食」です。「低GI主食」は、食後の眠気やだるさを防ぐだけでなく、脂肪をため込みにくくする効果があるため、ボディメイク中の方々に好まれています。

そのため、「富士そば」をはじめとする駅前蕎麦チェーンは、ボディメイク中の富裕層に愛用されています。

とある富裕層男性は「富士そばは都内のどこの駅前にもだいたいあるから助かる」と言っていました。駅前蕎麦チェーンは、忙しい富裕層が最も手軽にエネルギー補給できる優秀なインフラと言えるでしょう。

富裕層があえてチェーン店を選ぶ理由

富裕層は明確なこだわりがあってあえてチェーン店を利用しています。

お店選びに時間を割きたくない

富裕層、特に経営者やビジネスエリートは、日々数多くの重要な決断を下しています。そのため、お店選びに時間を割きたくないと考えている方も少なくありません。チェーン店はメニューや提供される料理のクオリティが担保されているので、「今日は何を食べよう」と悩むエネルギーを節約できます。

圧倒的な安心感

出張で全国各地を飛び回ることも多い富裕層。彼らは、全国どこへ行っても「安定したクオリティ」が約束されているチェーン店、そしてその仕組みをビジネスとして非常に高く評価しています。

タイムパフォーマンスの高さ

富裕層にとって「時間」は最も価値のある資産です。スターバックスのように「モバイルオーダー」で並ばずに商品を受け取れるシステム、あるいは富士そばのように食券を購入後数十秒で商品が提供されるシステムは、彼らに好まれています。

ボディメイクに欠かせないインフラ

現代の富裕層は、健康管理・体型維持を非常に重視しています。大戸屋ややよい軒のように、ヘルシーな選択肢が豊富なチェーン店は、ボディメイク中も気兼ねなく利用できる貴重なインフラです。

ニーズのリサーチ

チェーン店は「ビジネスのヒントの宝庫」でもあります。富裕層は「今、世の中で何が流行っているのか」「どのような客層がどんなメニューを選んでいるのか」といったリアルな市場調査の場として、チェーン店を楽しんでいるそうです。

TPOに応じたお店選び

今回は「富裕層があえてチェーン店を利用する理由」について解説しました。

富裕層はTPO(時間・場所・場合)に応じて、利用する飲食店を上手に使い分けています。ひとりで食事をする際は「効率的な栄養補給」が最優先されるため、早く、正確に健康管理がしやすいチェーン店を選びます。

一方で、家族やガールフレンドと食事をする際は「大切な人と特別な時間を共有すること」が最優先されます。そのため、家族や恋人と食事をする際は高級フレンチやお寿司屋さんなどを選びます。洗練された内装、極上の接客、美しい料理、そして「わざわざ事前に予約をした」というプロセスの全てが、相手への敬意や愛情の表れになります。

TPOに応じたお店選びをすることが大切ですね。