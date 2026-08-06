PORTERは、新作バッグシリーズ「BOUNCE（バウンス）」を2026年8月7日に発売する。

宇宙開発にも採用された「三軸織物」を採用

「BOUNCE」は、縦・横・斜めの三方向に糸が交差する「三軸織物（Triaxial Woven Fabrics）」を採用したバッグシリーズ。

三軸構造は、正六角形が連なるハニカム構造を特徴とし、ミツバチの巣や亀の甲羅、人間の網膜など自然界にも見られる構造。あらゆる方向に均等な強度を備え、優れた形状保持性を発揮する。

三軸生地

この構造を織物として実現した三軸織物は、宇宙探査機「はやぶさ」をはじめとする宇宙開発分野でも採用されており、人工衛星のアンテナなどにも使われる素材。軽さや強度、復元力を兼ね備えている。

型崩れしにくく、自立するバッグを実現

シリーズでは、三軸織物をバックパックのフロントやトートバッグのマチ部分に採用。素材の復元力と形状保持性を活かし、型崩れしにくく、自立性の高いバッグに仕上げた。

メイン素材には光沢感のあるナイロン素材を使用。バックパックの背面やトートバッグ、ショルダーバッグの肩当てには、通気性や速乾性に優れた「キュービックアイ® ピケ ライト」を採用し、快適な使い心地を追求している。

全5型をラインナップ

ラインナップは以下の全5型。カラーはブラック1色で展開する。

BACKPACK：13万7,500円

HELMET TOTE BAG：11万円

MESSENGER BAG：9万9,000円

DRAWSTRING TOTE BAG：7万7,000円

SHOULDER BAG：6万6,000円

※価格はすべて税込。

発売概要

発売日 2026年8月7日（金）

販売店舗

PORTER STORE全店（日本国内、PORTER EXCHANGEを除く）

POTR STORE全店（日本国内）

PORTER KOREA（全店）

KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）

KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）

PORTER BANGKOK

BIOTOP（東京・大阪）

FLOWER（富山）

FIGURE（静岡）

吉田カバンオフィシャルオンラインストア（正午頃発売予定）

なお、SON OF A STAG（UK）、LESS 17（Canada）では、8月7日以降順次発売予定。

※海外店舗では発売日が異なる場合がある。

約14カ月ぶりに登場するPORTERブランドの新作として、素材選びにもこだわった「BOUNCE」。デザインだけでなく、最先端素材がもたらす機能性にも注目したい。