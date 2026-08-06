PORTERは、新作バッグシリーズ「BOUNCE（バウンス）」を2026年8月7日に発売する。
宇宙開発にも採用された「三軸織物」を採用
「BOUNCE」は、縦・横・斜めの三方向に糸が交差する「三軸織物（Triaxial Woven Fabrics）」を採用したバッグシリーズ。
三軸構造は、正六角形が連なるハニカム構造を特徴とし、ミツバチの巣や亀の甲羅、人間の網膜など自然界にも見られる構造。あらゆる方向に均等な強度を備え、優れた形状保持性を発揮する。
この構造を織物として実現した三軸織物は、宇宙探査機「はやぶさ」をはじめとする宇宙開発分野でも採用されており、人工衛星のアンテナなどにも使われる素材。軽さや強度、復元力を兼ね備えている。
型崩れしにくく、自立するバッグを実現
シリーズでは、三軸織物をバックパックのフロントやトートバッグのマチ部分に採用。素材の復元力と形状保持性を活かし、型崩れしにくく、自立性の高いバッグに仕上げた。
メイン素材には光沢感のあるナイロン素材を使用。バックパックの背面やトートバッグ、ショルダーバッグの肩当てには、通気性や速乾性に優れた「キュービックアイ® ピケ ライト」を採用し、快適な使い心地を追求している。
全5型をラインナップ
ラインナップは以下の全5型。カラーはブラック1色で展開する。
- BACKPACK：13万7,500円
- HELMET TOTE BAG：11万円
- MESSENGER BAG：9万9,000円
- DRAWSTRING TOTE BAG：7万7,000円
- SHOULDER BAG：6万6,000円
※価格はすべて税込。
発売概要
発売日 2026年8月7日（金）
販売店舗
- PORTER STORE全店（日本国内、PORTER EXCHANGEを除く）
- POTR STORE全店（日本国内）
- PORTER KOREA（全店）
- KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）
- KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）
- PORTER BANGKOK
- BIOTOP（東京・大阪）
- FLOWER（富山）
- FIGURE（静岡）
- 吉田カバンオフィシャルオンラインストア（正午頃発売予定）
なお、SON OF A STAG（UK）、LESS 17（Canada）では、8月7日以降順次発売予定。
※海外店舗では発売日が異なる場合がある。
約14カ月ぶりに登場するPORTERブランドの新作として、素材選びにもこだわった「BOUNCE」。デザインだけでなく、最先端素材がもたらす機能性にも注目したい。