PORTERは、新作バッグシリーズ「BOUNCE（バウンス）」を2026年8月7日に発売する。

宇宙開発にも採用された「三軸織物」を採用

「BOUNCE」は、縦・横・斜めの三方向に糸が交差する「三軸織物（Triaxial Woven Fabrics）」を採用したバッグシリーズ。

三軸構造は、正六角形が連なるハニカム構造を特徴とし、ミツバチの巣や亀の甲羅、人間の網膜など自然界にも見られる構造。あらゆる方向に均等な強度を備え、優れた形状保持性を発揮する。

  • 三軸生地

    三軸生地

この構造を織物として実現した三軸織物は、宇宙探査機「はやぶさ」をはじめとする宇宙開発分野でも採用されており、人工衛星のアンテナなどにも使われる素材。軽さや強度、復元力を兼ね備えている。

型崩れしにくく、自立するバッグを実現

シリーズでは、三軸織物をバックパックのフロントやトートバッグのマチ部分に採用。素材の復元力と形状保持性を活かし、型崩れしにくく、自立性の高いバッグに仕上げた。

メイン素材には光沢感のあるナイロン素材を使用。バックパックの背面やトートバッグ、ショルダーバッグの肩当てには、通気性や速乾性に優れた「キュービックアイ® ピケ ライト」を採用し、快適な使い心地を追求している。

全5型をラインナップ

ラインナップは以下の全5型。カラーはブラック1色で展開する。

  • BACKPACK：13万7,500円
  • HELMET TOTE BAG：11万円
  • MESSENGER BAG：9万9,000円
  • DRAWSTRING TOTE BAG：7万7,000円
  • SHOULDER BAG：6万6,000円

※価格はすべて税込。

発売概要

発売日 2026年8月7日（金）

販売店舗

  • PORTER STORE全店（日本国内、PORTER EXCHANGEを除く）
  • POTR STORE全店（日本国内）
  • PORTER KOREA（全店）
  • KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（全店）
  • KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（全店）
  • PORTER BANGKOK
  • BIOTOP（東京・大阪）
  • FLOWER（富山）
  • FIGURE（静岡）
  • 吉田カバンオフィシャルオンラインストア（正午頃発売予定）

なお、SON OF A STAG（UK）、LESS 17（Canada）では、8月7日以降順次発売予定。

※海外店舗では発売日が異なる場合がある。

約14カ月ぶりに登場するPORTERブランドの新作として、素材選びにもこだわった「BOUNCE」。デザインだけでなく、最先端素材がもたらす機能性にも注目したい。