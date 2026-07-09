今日のテーマは、「富裕層が履いている靴」です。

「銀座のママはお客様の靴をよく見ている」なんて言われていますよね。銀座のママがゲストの靴をさりげなくチェックしているのは、靴がその人の性格やステータス、価値観を如実に映し出す鏡だからです。

今回は、お金持ちが好む靴のブランドと、履いている靴に見られる3つの特徴について解説します。

世界の「革靴」トップラグジュアリーブランド

ビシッとスーツを着こなしている男性は、やはり足元もバッチリきまっています。お金持ちに最も支持されているフォーマルな革靴は、最高級のレザーを使用し、英国やフランスの伝統的な製法で作られたものです。また、中には「メイドインジャパン」にこだわっている方も。

John Lobb(ジョン・ロブ)

ジョン・ロブは、1849年創業の歴史を持つ英国発祥の高級靴ブランドで、「キング・オブ・シューズ」と称される最高峰ブランドです。英国王室に靴を納めてきた歴史もあり、ビスポーク(注文靴)で培われた技術は既製靴にも受け継がれています。

既製靴であっても1足作るのに190の工程を要し、「シティ II」などは不朽の名作として知られています。

Berluti(ベルルッティ)

ベルルッティは、1895年にイタリア人の靴職人 アレッサンドロ・ベルルッティがフランス・パリで創業した最高峰のラグジュアリーレザーブランドです。

独自の染色技法による美しい色ムラや、カリグラフィ(文字)を施したレザーなどがブランドを象徴するデザインとして知られています。

EDWARD GREEN(エドワード・グリーン)

エドワード・グリーンは、1890年にイギリス・ノーサンプトンで創業された最高級紳士靴ブランドです。卓越した職人技と厳選された素材により、英国靴の伝統を守りつつも洗練されたエレガントなシルエットを持つ靴を展開しています。

中でも代表作である「Chelsea(チェルシー)」は、最高級のフォーマルシューズとして知られています。

大塚製靴(おおつかせいか)

大塚製靴は、1872年(明治5年)創業の現存するものとしては日本最古級の靴メーカーです。西洋の革靴を日本人の足に合わせて改良し続け、皇室用の靴を手掛けてきた歴史を持つなど、高い技術力と伝統を守っています。

ビジネスシューズからカジュアル、レディースまで幅広く展開しており、現代のライフスタイルに合わせた靴も多数ラインナップしています。

休日は「スニーカー」派も

TPOに応じて、スニーカーを愛用しているお金持ちも。彼らに人気なのは、ブランドロゴを主張しすぎない上品でシンプルな「ラグジュアリーブランドの代表作」や、履き心地を極めた「高機能スニーカー」です。

ラグジュアリーブランドの代表作

LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)の「LV トレイナー」や、PRADA(プラダ)のレザースニーカー、HERMES(エルメス)のレザーやニット素材を使用したスニーカーが人気です。

ひと目で高級ブランドとわかるものより、ステッチなどでブランドロゴをさりげなくあしらったシンプルなものが好まれています。

高機能スニーカー

スイス発のスポーツブランドOn(オン)や、ASICS(アシックス)などは、富裕層の“普段履き”としても支持されています。また、ラグジュアリーブランドとのコラボモデルも展開されており、モデルによっては即完売するほどの人気を集めています。

お金持ちが履いている靴の特徴

お金持ちが履いている靴の特徴から、銀座のママは様々なことを見抜いているといわれています。お金持ちが履いている靴には以下のような傾向があります。

徹底したメンテナンス

お金持ちは、たとえ高級な革靴であっても、痛んだらすぐに靴底を張り替えるなど、細やかなメンテナンスを欠かしません。磨かれた美しい靴からは「細部まで気を配れる性格」がうかがえます。

また、とある男性は

「俺たちお金持ちの靴は臭くない。なぜか知っているか? お金持ちは毎日同じ靴を履くことがないからだよ」

と、おっしゃっていました。お金持ちは1足の靴を履きつぶすことはなく、常に清潔な靴を身に着けている、ということです。ちなみに彼の靴はちょっとだけ臭かったです。

高品質な素材と機能美

お金持ちは、ひと目でわかるブランドロゴよりも、上質な本革やスエードなどの素材、歩きやすさを重視しています。

上質で、サイズがぴったりあっているものを身に着けている。そのことから、その人の社会的地位や金銭的余裕を銀座のママたちは推測しています。

TPOへの適応

ビジネスシーンでは上質なレザーシューズ、休日は洗練されたハイブランドのスニーカーやローファーなど、お金持ちは場面に応じて最適な靴を履きこなしています。

資産家や優秀な経営者ほど、足元から教養や人間性が現れることを理解しているため、特にTPOには気を配っています。

履いている「靴」から見えてくるもの

今回は「富裕層が履いている靴」について解説しました。

人々が普段さりげなく身に着けているアイテムのひとつ「靴」ですが、靴からはその人の性格やステータス、価値観がうかがえます。

几帳面で細やかなところまで気配りできる方は、靴のメンテナンスも徹底していますよね。このような方は必ず出世します。

また、靴からは、その人の社会的地位や金銭的余裕も見えてきます。資産家や優秀な経営者ほど、TPOに応じた靴を使い分けています。

ちなみに私たちホステスも「靴だけは良いものを履きなさい」と言われています。銀座のクラブは社交の場です。正装で挑むのがプロとしての当然のマナーですよね。

これから夏本番です。ますますお洒落が楽しい季節ですね。皆さんはどんな靴を履いて出かけますか。