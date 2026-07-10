高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「カルティエ COLLECTION PRIVEE CARTIER PARIS TANK A VIS A GUICHETS Ref.1534551」を紹介してもらいました。

カルティエ COLLECTION PRIVEE CARTIER PARIS TANK A VIS A GUICHETS Ref.1534551(580万円)※

レア度：★★★★☆

カルティエ COLLECTION PRIVEE CARTIER PARIS TANK A VIS A GUICHETS Ref.1534551(580万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

少量生産で知られるカルティエの高級機械式時計コレクションで知られるCPCP。そのなかでもRef.1534551は、CPCPのみで販売されるアビスとアギシェがひとつになった花形モデルです。

ケースは、特徴的なギョーシェ彫りとアギシェの独創的な窓が配されたダイヤルに、シンプルさと力強さを感じるアビスのベゼルと四隅に打ち込まれたビスを組み合わせます。まるで絵画と額縁のように対となった美しいフォルムは、まさにカルティエが腕時計で表現したアート作品です。ムーブメントには、Ref.1534551のために製作されたCal.9902を搭載するなど、芸術性だけでなく機能性も追及されている点も見逃せません。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

おそらく、現在日本で流通しているのは5本もないと思われる希少なRef.1534551。1年前であれば300万円台から購入できましたが、気がつけば当店の販売価格も500万円を超えました。それでも店頭に並べばすぐに売れてしまうところから、このモデルの人気の高さが伺えると思います。

特に注目していただきたいのは、専用に作られたムーブメントです。ルイカルティエやサントスのように、角形のケースに丸型のムーブメントを採用することが多いですが、Ref.1534551は角形のムーブメントを組み合わせているところが大きな特徴になります。カルティエ好きなら是非チェックしてほしいポイントですね。