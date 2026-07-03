高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ヴァシュロン コンスタンタン PATRIMONY ESSENTIELLES Ref.92240/000J-4」を紹介してもらいました。

ヴァシュロン コンスタンタン PATRIMONY ESSENTIELLES Ref.92240/000J-4 (108万円) ※

レア度：★★☆☆☆「実物をみられたらご利益があるかも?! レベル」

ヴァシュロン コンスタンタン PATRIMONY ESSENTIELLES Ref.92240/000J-4 (108万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

パテック フィリップ、オーデマ ピゲと並んで世界3大時計ブランドのひとつに数えられるヴァシュロン コンスタンタンの、クラシカルな手巻き式ドレスウォッチ・Ref.92240/000J-4です。6時位置に小ぶりながら視認性抜群のスモールセコンドを搭載するモデルは、バリエーション展開されるエッセンシャルのなかでも最もベーシックなモデルになります。

ケースサイズ32.5mmの文字盤は透き通るようなホワイトを基調色とし、そこにゴールドのシンプルなバーインデックスを組み合わせています。ムーブメントに、ジャガー・ルクルトがトップブランドにのみ提供していたCal.818をベースに改良したロービートのCal.1014を搭載していることも特徴的な1本です。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

ヴァシュロン コンスタンタンのドレスウォッチは欧米が主流で、日本にはあまり入ってきていないので、知らない人も多いかもしれません。このモデルが当店に入荷したのは初めてですし、私もこれまで写真でしか見たことがありませんでした。

32.5mmサイズ感や日本の引き算の美学を採用したようなシンプルな作りなど、いいなと感じるポイントはたくさんあります。そんな世界3大ブランドの時計が108万円で買えることに驚かれる方もいると思いますが、おそらくこれはまだあまり知られていない今だけの相場感となっています。そのため、本当に魅力的なだけに、気づいたらカラトラバのように200万円、300万円になっていても全く不思議ではないモデルだと思います。

中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら