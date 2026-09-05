ロレックスは同じシリーズでも、世代やサイズ、素材、機能によって着け心地や印象が異なる。また、中古市場では流通量や人気にも違いがあり、それぞれに異なる魅力を持っている。

本連載では、多くのロレックスを取り扱ってきたコメ兵のプロが、人気モデルの違いや選び方をテーマごとに解説。購入を検討している人が、自分に合った一本を見つけるためのヒントを紹介する。

今回は、人気モデル・サブマリーナーの「デイト」「ノンデイト」を比較しながら、自分に合ったサブマリーナーの選び方を解説する。

カレンダー表示の有無で選ぶ

サブマリーナ(デイト付き)とサブマリーナ ノンデイトは、文字盤3時位置のカレンダー表示の有無が最大の違いです。

デイト付きはサイクロップレンズによる拡大表示があり、ビジネスシーンや日常での実用性を重視する方に適しています。

一方、ノンデイトはカレンダー表示やレンズがなく、左右シンメトリー(左右対称)の美しい文字盤デザインが魅力です。クラシカルなデザイン性を楽しみたい方や、すっきりとした見た目がお好みな方へおすすめの一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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サブマリーナデイト 16610

サブマリーナノンデイト 14060M

デイト派とノンデイト派でこだわりが明確に。どんな人におすすめ?

中古市場においては、実用性の高さからデイト付きモデルの流通量・人気ともにやや先行しています。

しかし、ノンデイトも流通量や人気が低迷している事は無く、デザイン性の高さから支持を集めています。

現行型(126610LN / 124060)や旧世代問わずどちらも価格は高い水準で非常に安定しており、需要が衰えることはありません。実用性を重視してデイトを選ぶか、デザインの一体感を重視してノンデイトを選ぶか、明確なこだわりを持って選ばれています。(コメ兵 鳥居 真)

サブマリーナデイト 126610LN

サブマリーナノンデイト 14060M

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