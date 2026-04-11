パパ活で恋愛は成立する? “本気の恋をした”女性の割合が判明

男女の恋愛や人間関係の悩みを、心理学や行動科学の観点から解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、パパ活やキャバクラ、投げ銭といった「お金を介した親密さ」が恋愛に発展する可能性について、研究や調査結果をもとに解説します。

恋愛感情に近い好意が生まれるケースはあるものの、そこには経済的な非対称性が存在します。お金で築かれた関係と恋愛関係の決定的な違いとは何か、その構造を見ていきます。

パパ活・投げ銭は恋愛に発展する可能性はあるのか？

まずパパ活について、千葉大学大学院の松本妃ひ奈な子こ氏が2021年に発表した論文では、パパ活は「買う側」と「買われる側」という非対称な関係として整理されています※1。男女が対等な立場で関係を築いていく「恋愛」とは異なり、お金のやり取りを前提とした、経済的な上下関係のある関係として分析されています。

交際クラブ「ユニバース倶楽部」が2019年に会員934人を対象に行ったアンケートでは、「交際クラブで出会った相手に本気の恋をした経験があるか」という質問に対し、女性会員では「本気になったことがある」が4.6％、「本気になりそうだったが気持ちを抑えた」が4.4％という結果になっています※2。ごく一部には恋愛に近い感情が生まれることがわかる一方で、同じ調査で「現在、お手当なしで付き合いを継続している相手がいるか」と尋ねると、女性の55・6％が「お手当なしはありえない」と答えています。つまり、多くの女性にとってパパ活や交際クラブでの関係は「お金込みで成り立つ関係」として認識されており、「お金が途切れても続く恋愛関係」は少数派であることが数字に表れているのです。

投げ銭や推し活についても、東京都市大学の丸山佳か純すみ氏・中村雅子氏が2024年9月から10月にかけて学生125人を対象に行った研究では、約9割が「推しがいる／いた」と回答し、恋愛観がポジティブな学生ほど「推し」に対して恋愛感情を伴う好意を抱きやすいことが示されています※3。本人にとってはほとんど恋愛に近い感情がある一方で、関係は一方向（推しはファン一人ひとりの顔や名前を知らない）という非対称さが前提になっています。

キャバクラ、ガールズバー、パパ活、投げ銭、これらはすべて「お金」と「親密さ」を交換する構造であり、恋愛とは本質的に異なります。女性に困っていない男性はこんなところにお金を使いません。モテる男性は、こうした場所にお金を払うくらいなら自分を磨くための自己投資に使ったほうがいいと理解しているからです。

ある投資家の男性が、お気に入りのキャバ嬢と結婚するために２億５０００万円を貢いでいました。しかもその女性からは「私は処女です」と嘘をつかれ、一度もセックスさせてもらえませんでした。ところがその女性は裏でホストと関係を持ち、妊娠までしていたのです。その投資家は最終的に精神を病んでしまったそうです。

このように、男性が２億５０００万円を渡したとしても、女性がそれを男としての魅力と感じることはありません。キャバクラに通うおじさんやパパ活をしているおじさんは、女性に好きなものを買ってあげたり行きたいところに連れていってあげたり、お金を渡したり、めちゃくちゃ優しくしています。でも女性からすると、そのおじさんはただお金を運んでくるカモでしかない。実際に女性が付き合うのは、浮気することが仕事のホストだったり、女性を泣かせるやんちゃな男性だったりするわけです。お金で買った親密さの裏で、女性は自分が本当に惹かれる別の男性に時間とお金を使う。それが世の中の仕組みなのです。

同じお金を使うなら、自分を磨くための自己投資に使ったほうが、長期的にははるかに リターンが大きくなります。

※1 松本妃奈子（2021）「現代日本における『パパ活』の進展と性の非対称性の検討―イアン・ハッキング Grade of commitment 適用の試み―」『千葉大学大学院人文公共学府研究プロジェクト報告書』第361集, 34–44.

※2 ユニバース倶楽部（2019）「交際クラブだからこそ聞けた、『パパ活』の実態と男女の恋愛関係について」

※3 丸山佳純・中村雅子（2025）「学生が『推し』に対して抱く感情と恋愛観に関する検討」『情報メディアジャーナル』第26号, 東京都市大学, 33–40.