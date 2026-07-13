銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「またあなたに会うとしたらお金払うことになるでしょ？それはちょっと違うって気がする」とか言い出すおじさん。

キャラ設定ってだいじ

初対面のお客様に気に入っていただき、「また今度も君に会いたい」と言っていただけることは、とてもとても嬉しいことです。女冥利に尽きるというか、ホステス冥利に尽きるじゃないですか。ああ、私今日すごく良い仕事したな、とかみしめる瞬間でもあります。

ところが、かみしめた瞬間、彼は

「でも、またあなたに会うとしたらお金払うことになるでしょ？それはちょっと違うって気がする」

と顔をくもらせるのです。そして

「今度はお店じゃないところで会えないかな？」

「普通にデートがしたいんだけど」

と、彼は続けるわけです。

こういうときのため、私は「平日は仕事に追われ、休日は両親の介護のために地元に帰省している」という設定にしています。これにはおじさんも納得せざるを得ないはず。良い仕事したな～。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

むしろ目が合っただけでキレてる

おじさんの言う「でも、またあなたに会うとしたらお金払うことになるでしょ？それはちょっと違うって気がする」というのは、金銭の授受を介さない、よりホンモノっぽい恋愛がしたいんだ、ということなのだと意訳することにしています。

でも、私たちが「また今度も君に会いたい」と言わしめるだけの素敵で可愛い女なのは、身も蓋もない話で恐縮ですが、ギャラが発生しているからなんですよね。あまり知られていないのかもしれませんが、私たち、一応は働いているんです。

ギャラが発生していないときの私たちって、ボサボサ頭に変なヘアバンド、しかもすっぴんのメガネで、上下伸びきったスウェット姿ですし、おじさんの話に「さすが！」「知らなかった！」「すっごーい！」なんて相づちをうったりすることはないし、むしろ目が合っただけでキレてます。

「それはちょっと違う」の真意とは

今回は「またあなたに会うとしたらお金払うことになるでしょ？それはちょっと違うって気がする」とか言い出すおじさんについて紹介しました。

お金を払っちゃうとホンモノの恋愛っぽくないからイヤなんだ、ということなのかな？と思っているのですが、実際のおじさんの心中ははかりかねます。

「お前にはビタ一文払いたくない」と言われている可能性もありますもんね。