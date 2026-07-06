銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「退店したキャバ嬢に繰り返しLINEするおじさん」です。

「普通に」ってなんだろう

現在は銀座のクラブに勤務する筆者ですが、20代の頃は大阪・北新地のキャバクラに在籍していました。これは23歳で当時在籍していたキャバクラを退店し、さて2カ月ほどのんびりしてから移籍先を探そうか、とのん気に考えていたときのことです。

その当時お世話になったおじさんたちに「退店します。お世話になりました」と連絡したところ

「それじゃあこれからは普通に会えるね」

「普通にごはん行こうよ」

「普通にデートできるね」

「有馬温泉行かない？普通に」



と、返信があり、ちょっとだけモテモテ気分を味わいました。もちろん嬉しくないです。普通に。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

タダより高いものはない

在籍中はちっともお店に顔を出してくれないどころか、返信さえくれなかったおじさんたちが「退店します。お世話になりました」と連絡した途端、「それじゃあこれからは普通に会えるね」と身を乗り出してくるのはよくあることです。

飲み代を出してやる価値はこれっぽちも感じないけれど“タダ”なら「普通」に会いたいってことなんでしょうけれど、23歳の女の子が50・60代のおじさんとギャラなしで会うのってたぶん「普通」じゃないです。

仮にそんなことがあったとして、どうせ「弟の入院費用が……」と目の前でオヨヨと泣かれ、飲み代よりずいぶんと高いお小遣いを振り込む羽目になるんだからやめておきなさい。

1度お金で買った女がその後無償で何かに応じてくれることは基本的にはありません。絶対にないとは言い切れませんが、何事も期待しすぎないことが大切です。無いと思っておいた方が無難でしょう。

カフェの女性店員と話し込んでるおじさんと同じ

今回は「退店したキャバ嬢に繰り返しLINEするおじさん」について解説しました。

在籍中は一切応援してくれなかったおじさんほど、退店後は熱心にLINEをくれます。お金があまり、もしくは1円もかからないことだけは熱心にできるんです。スターバックスの店員さんと話し込んでるおじさんと同じです。

ちなみに「次のお店が決まったらすぐに連絡してね」タイプの返信をくれるおじさんは超スーパーウルトラハイパーミラクル大好きです。