銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「それじゃあ他の客と同じじゃん(笑)」とか言い出すおじさん。

「普通に」ってなんだろう

ホステスとゲストがお店の営業開始前にお店の外で待ち合わせて、食事やショッピングなどを楽しむことを「同伴」と言います。ホステスとゲストは、お店の外で親密な時間を過ごすことで、より特別な関係を築くことができます。

そして、お店の営業日にホステスを食事等に誘う場合、それは原則として「同伴」とみなされるのが銀座などの社交の場では暗黙のルールとして周知されています。

ところが、中には「同伴じゃなくて普通にごはん行こうよ」「同伴？いやいや、デートでしょ」「お店には行かないよ」などと言ってホステスを困らせる男性も。

「だって、それじゃあ他の客と同じじゃん(笑)」

とのことなのですが……。

身も蓋もないことですみません。同伴はその日の売上の確約でもあります。さらに身も蓋もない話をすると、私たちのギャラは1カ月の売上で上下します。売上は命です。当然ですよね。私たちに限らず、誰もがギャラ、つまりお金のために働いているんです。仕事は仕事です。遊びでもボランティアでもありません。

「同伴じゃなくて普通にごはん行こうよ」なんてことがまかり通ってしまうとヒジョーに困ります。

そういうあなたが特別かというとそんなことは全然ない

さらに私が引っかかるポイントを言わせてもらうと、「だって、それじゃあ他の客と同じじゃん(笑)」ってなんだよって話になります。

食事をしてそのまま同伴するなら他のお客様と一緒で、そんなことじゃ「特別な男」にはなれないだろう、ということを彼は言いたいのかもしれません。でもですよ。そういう彼だって、「同伴じゃなくて普通にごはん行こうよ」と変なジャブを打ってホステスを困らせているその他大勢の迷惑おじさんとなーんにも変わらないんですよ。「同伴じゃなくて普通にごはん行こうよ」おじさんは悲しいことですが割といます。全く特別なんかじゃありません。

同伴して、楽しくお酒を飲んで、次の同伴の約束もして帰る超スーパーウルトラハイパーミラクル素敵なお客様として彼女の心に刻まれるか、「同伴じゃなくて普通にごはん行こうよ」と打診して苦笑いされているその他大勢の迷惑おじさんとして苦笑いされるか。どちらが良いかなんて考えなくてもわかりそうなことなんですけど。

私たちも一応は働いています

今回は「それじゃあ他の客と同じじゃん(笑)」とか言い出すおじさんについて紹介しました。

美容師さんに「お金は出せないけど普通に髪切ってよ」なんて言ったら怒られるだろうな、ということはちゃんとわかるのに、どうしてかお金で買ったはずの女とは無料でデートしないといけないと思い込んでいるおじさんっています。

私たちって働いていないと思われているんですかね。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み