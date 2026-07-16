銀座ホステスが解説する「お金持ち男性のセクハラ回避術」

今日のテーマは、「お金持ち男性のセクハラ回避術」です。

私が接してきた富裕層男性の中には、過剰と思えるほどセクハラ対策を徹底している人が少なくありません。失うものが多いお金持ち男性ほど、私たちが想像する以上に、セクハラと受け取られかねない状況を避けるためのルールを徹底しているのです。

今回は、彼らが実践するリアルな「セクハラ回避術」に迫ります。

1.物理的空間の回避(密室の徹底排除)

お金持ち男性がもっとも恐れているのは「密室で、2人きりで、何が起きたか証明できない状況」です。これを防ぐために、彼らは「密室の徹底排除」にこだわります。

とある経営者さんは、オフィスをリフォームした際、社長室や役員会議室をあえて「全面ガラス張り」にしたそうです。そして、彼は「打ち合わせ中はブラインドを絶対に閉めない」というルールを自身に課しています。周囲の従業員から常に中が見える環境にしておくことが、誤解を招かないための大切なポイントなのです。

また、彼らは打ち合わせ等の会場として「静かな場所」を選ぶ際も、絶対に密室は使いません。個室や自宅、ホテルの1室などもってのほか。ホテルラウンジや喫茶店などを利用します。

その他、ハラスメントと誤解される余地を避けるため、部下や取引先との重要な面談では、必要に応じて第三者を同席させるケースもあります。2人きりの密室をできるだけ避けるという考え方です。

2.コミュニケーションの「デジタル証拠化」

お金持ち男性は、女性スタッフや部下にプライベートなLINEは一切教えず、SlackやChatworkなどログが残る社内ツールのみでやり取りします。彼らが「ログ」にこだわる理由は、ひと言で言えば「客観的なログだけが自分を救う唯一の盾」であると理解しているからです。

また、プロジェクトが成功した際などに、「〇〇さん、本当にありがとう」と、1対1のDM等でメッセージを送ることもありません。お礼のメッセージはあえてグループチャットなど全体に共有されている場で発信し、「個人的な好意」と誤解されることを防いでいます。

「おはよう」「おやすみ」「彼氏いるの?」など、業務に関係のない内容の連絡はもちろんしません。

3.会食・プライベートでの「鉄壁ルール」

お金持ち男性は、お酒が入る場でのリスクを避けるため、1次会で「スマートにご馳走して先に帰る」を徹底しています。

また、たとえ自宅の方向が同じであっても、タクシーは別々に手配し、部下や取引先と2人きりで長時間過ごす状況はできるだけ避けます。送迎が必要な場合は、それぞれ別に手配するケースも少なくありません。もちろん、自身が運転する車で私的な送迎は避け、必要な場合でも配車サービスなどを利用して公私の線引きを明確にしています。

間違っても「もう少し一緒にいたいな」と相手を強引に引き止めたりしません。

4.「聖人君子」のペルソナ化

お金持ち男性は、容姿、服装、髪型に関する褒め言葉は、たとえそれがお世辞であってもセクハラと捉えられかねないため、一切口にしません。

また、会社のデスクには家族写真を飾り、会話に妻や子どもたちの話題を自然に織り交ぜることで「聖人君子」としての自身のキャラを確立させています。

「スピーチとスカートは短い方が良い」「乾杯おっぱーい」といった、TPOにそぐわない上に全く面白くもないジョークを言うこともありません。

5.外部通報窓口の設置

お金持ち男性は社内に外部通報窓口を設け、リスク管理を徹底しています。社内に窓口がない、あるいは機能していない場合、社内だけでは相談しづらい場合でも、外部通報窓口があれば第三者に相談、必要であれば事実確認ができ、問題が深刻化する前に対応しやすくなります。個人間の泥沼の合戦になる前に、法律や社内ルールに沿って、事実確認や対応を進めやすくなることも大きなメリットです。

また、外部窓口を設置しているという事実そのものが「私はハラスメントを一切許さない品行方正な経営者です」という強力なアピールにもなります。

セクハラを訴えた女性従業員に対し、逆ギレで応じることは絶対にありません。

ハラスメント意識が低い人＝リスク管理能力が絶望的に低い人

今回は「お金持ち男性のセクハラ防衛策」について解説しました。

ここまで、現代のエグゼクティブたちが実践する「徹底したリスク管理」を見てきましたが、一方で、私が新人営業、または新人ライターだった頃には、これらの「やってはいけないこと」をフルコンプリートした最悪なおじさんたちが社内にも取引先にもまあまあいました。

直前に「みんな来られなくなった」と嘘をついて2人きりの会食に誘い、ホテルへ誘導しようとする。LINEでは「今エロいこと考えてる?」「下着姿の写真を撮りたい」と業務外の下劣なメッセージを連発。挙げ句の果てに、断ると逆ギレ……。

お金持ち男性たちの洗練されたリスク管理の姿勢を見た後だと、この手のおじさんはもはや「絶滅寸前の恐竜」のように見えます。

そんな彼らですが、中には問題行動が表面化し、仕事上の立場を失った人もいました。

ここで私たちが気づくべきなのは、「ハラスメント意識が低い人＝ビジネスのリスク管理能力が絶望的に低い人」という冷徹な現実です。

一瞬の油断で地位も名誉も失う現代において、女性の身体を触り放題できた時代を懐古しているような人間が出世できるはずもありません。「消えていった者たち」を反面教師とし、スマートに生き残るエグゼクティブたちの「リスク管理」を私たちも参考にしたいものです。