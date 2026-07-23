今日のテーマは、「富裕層のボーナスの使い道」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

今回は、富裕層の皆さんにボーナスの使い道を聞いてみました。今回のアンケートでは、独身貴族と既婚男性ではボーナスの活用法に大きな差があることがわかりました。さっそく解説します。

「投資・資産運用」

富裕層の皆さんは、ボーナスを生活費の補填や、旅行、衣服の買い替えなどの単純な消費に割くのではなく、「投資・資産運用」へ優先的に分配しています。富裕層がボーナスで投資・資産運用をするのは、労働収入に頼らず「お金に働かせる仕組み」を強化して効率よくお金を増やし、資産の目減りを防ぐためです。

また、給与所得は累進課税で年収が上がるほど税率も上がり、最大55%まで高くなりますが、上場株式や投資信託の譲渡益などには、原則として20.315％の税率が適用されます。ただし、配当の課税方式やNISA、暗号資産などでは扱いが異なります。年収が高い人ほど、投資で利益を得た方が手元に多くのお金を残せるというわけです。

これはボーナスに頼らない安定した家計基盤がすでにあるからできること、とも言えます。

「繰り上げ返済」

家族を持つ富裕層の皆さんの中には、ファミリータイプのマンションや一戸建てを購入している方も。彼らはボーナスを「繰り上げ返済」にあて、住宅ローンの元金を前倒しで返済しています。繰り上げ返済をすると、返済した額の全てが「元金(借金そのもの)」の支払いに充てられるため、それにかかるはずだった将来の利息をまるごとカットできるのが最大のメリットです。

一方で、ボーナスがあってもあえて住宅ローンの繰り上げ返済をしない方も多いと聞きます。これには主にふたつの理由があります。

ひとつは「住宅ローン控除の恩恵」です。年末のローン残高に応じて税金が戻ってくる期間中は、残高を減らさない方がお得になるケースがあります。

ふたつ目は「運用の利回りが勝る」ことです。住宅ローンの金利よりも、ボーナスを株や投資信託で運用して得られる利回りの方が高いと判断した場合、ローン返済よりも投資にベットした方が合理的ですよね。

「子どもの将来に備えた貯蓄」

一般に高所得者の一つの目安として語られるのは、年収1,000万円の方々です。国税庁の2024年分調査では、年間給与が1,000万円を超える給与所得者は全体の約6％ですが、年収1,000万円の会社員から引かれる税金・社会保険料の合計額は、年間で約260万円から300万円です。手取り額は年間で約700万円から740万円になり、絶賛子育て中のパパさんなどは「毎月カツカツ」とおっしゃっていました。

ハードに働いても年間300万円も差し引かれるなんて本当に泣いちゃいそうですが、泣いてもいられません。「毎月カツカツ」とおっしゃっていたパパさんは、ボーナスを「学資保険」の一括払い・短期払いに充てるなどし、お子さんの将来のために備えていました。

学資保険の保険料を一括払い・短期払いする最大のメリットは、支払いの総額が安くなり、受け取れるお金の割合が高くなることです。また、保険料をまとめて支払うことで、家計のやりくりに悩む必要もなくなりますよね。

独身貴族ならでは「海外旅行」

一方で、独身貴族の男性は稼いだお金を100%ご自身で裁量できます。大手上場企業に勤めるエリートサラリーマン男性は、毎年夏のボーナスは「ファーストクラスでの海外旅行に充てる」と話していました。ボーナスを濃縮された「最高の体験」に変え、自己投資できるのはシングル男性の最大の強みとも言えます。

成長著しい海外の都市やリゾート地を訪れ、実際の開発状況や文化水準を肌で感じることで、自身のビジネスや資産形成にプラスのリターンが期待できますよね。富裕層が円安の今あえて海外旅行をする理由はそのような点にもあるようです。

「プチ整形・自分磨き」

独身貴族男性の中には、ボーナスをプチ整形(ヒアルロン酸注入、ボトックス、医療ハイフなど)や、歯列矯正などの自分磨きに充てている方も。プチ整形や自分磨きをはじめとする美容、エイジングケアへのボーナス投資は、自由な資金と時間を持つ独身貴族男性の間では今や定番の使い道となっています。

彼らは自身の容姿を整え、若々しさを保つことで、仕事のパフォーマンス向上や、プライベートにおける「周囲からの信頼(好印象)」などのリターンを得ています。これは極めて効率的な自己投資とも言えます。

リターンを見越したお金の使い方

今回は「富裕層のボーナスの使い道」について解説しました。

家族を持つ富裕層の皆さんはボーナスを投資・資産運用、または繰り上げ返済やお子さんの将来のための貯蓄に充てていますが、その一方で独身貴族の皆さんは海外旅行やプチ整形・自分磨きといった「自己投資」にボーナスを充てていることがわかりました。

いずれにしても富裕層の皆さんは、リターンを見越したお金の使い方が上手ですね。