吉田カバンは9月18日、PORTERの人気アイテム「BALLOONSAC SHRINK（バルーンサック シュリンク）」の新色「BLACK」を数量限定で発売する。

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BALLOONSAC SHRINKは、古くから小物を持ち歩くために使われてきた「巾着袋」をモチーフにしたバッグ。新たに登場するブラックは、装いを引き締め、洗練された印象を与えるベーシックカラーとなっている。

メイン素材には、ふんわりとした質感のシュリンクレザーを採用。職人の手仕事によって生まれる、やわらかで自然なシボが特徴だ。

ふんわりとした質感のシュリンクレザーを採用

本体は、口元のドローコードを調整して開閉する仕様。コードストッパーの位置を変えることで、シルエットの変化も楽しめる。

ショルダーストラップが付属し、手持ちと肩掛けの2WAYで使用可能。ペットボトルも入る「BALLOONSAC」と、コンパクトな「BALLOONSAC（S）」の2サイズを展開する。

手持ちと肩掛けで使える2WAY仕様

新色ブラックは、国内外の「PORTER STORE」（PORTER EXCHANGEを除く）、「POTR STORE」、吉田カバンオフィシャルオンラインストアのほか、一部セレクトショップで販売する。

吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは、9月18日正午ごろから販売を開始する予定。完全数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。

また、完売していた「BALLOONSAC SHRINK」の「OLIVE」と「BLUE」も、吉田カバンオフィシャルオンラインストアおよび一部セレクトショップで数量限定販売する。

人気の巾着型バッグに、コーディネートを選ばないブラックが登場。上品なシュリンクレザーと、手持ち・肩掛けで使える2WAY仕様で、オン・オフを問わず活躍しそう。数量限定のため、気になる人は早めにチェックを。