今回のテーマは、「お金持ちに愛用されている香水」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

富裕層に愛される香水は、大量生産品とは一線を画す「最高級の天然香料」や「伝統的なメゾン」のものが主流です。

さっそく解説します。

1.「CREED(クリード)」

クリードは、ジェームズ・ヘンリー・クリードが1760年にロンドンで創設した260年以上の歴史を持つ最高級フレグランスブランドです。英国王・ジョージ3世をはじめ、ヨーロッパ各国の王室に愛されてきた格式高いブランドで、厳選された天然香料と伝統的なハンドメイド製法にこだわり、世界中の王室やセレブリティを魅了し続けています。

中でも「Aventus(アバントゥス)」は、パイナップルやアップル、ベルガモットなどのフルーティな香りに加え、バーチ(樺)やムスクを効かせた力強く華やかな香りが特徴で、ベストセラーアイテムとして愛されています。

2.「Kilian(キリアン)」

キリアンは、世界的なコニャック(ブランデー)メゾンである「ヘネシー」家の御曹司、キリアン・ヘネシーが2007年にフランス・パリで創設した高級フレグランスブランドです。幼少期にヘネシー家の貯蔵庫で過ごした経験は、お酒にインスパイアされた香水作りのルーツになっています。

キリアンには、「ザ・リカーズ」コレクションをはじめ、コニャックやラム、コーヒーなどの香りをまとうような、他にはない中毒性のあるアイテムが揃っています。

3.「Guerlain(ゲラン)」

ゲランは、1828年にフランス・パリで誕生した伝統のあるフレグランスブランドです。卓越した調香技術を駆使し、これまでに800種以上の名品を生みだしており、王室御用達としても愛されています。

中でも「L'Art & La Matière(ラール エ ラ マティエール)」コレクションは、ゲランが展開する最高峰ラインとして知られており、世界各地から集められた希少で高品質な原料を、調香師の情熱とたぐいまれな技術によって芸術の域にまで昇華させた香りが多くのファンをつかんでいます。

香水には頼らない「デオドラント」派も

商談や会議などのビジネスシーンや、病院やクリニック、または飲食店など、香水をつけることがふさわしくないとされる場面もありますよね。そのため、「香水はつけないけれど、デオドラントは徹底している」と回答したビジネスマンも多くいました。

一流のビジネスマン、エグゼクティブ層にとって、ニオイ対策はビジネスや対人関係に直結する重要な要素と捉えらえています。体臭をコントロールすることは、トップランナーたちにとっては基本中の基本であり、最低限のマナーです。

満員電車やエレベーターなど密閉された空間で思わず「ウッ」とうなりそうになるニオイを放っている方っていますよね。しかし、周囲の人に不快なニオイをかがせないのは最低限のマナー。一流のビジネスマン、エグゼクティブ層はそれをこころえています。

デオドラント商品には

スプレータイプ：広範囲に素早く塗布でき、清涼感を得やすいアイテム。全身を手軽にリフレッシュしたいシーンにおすすめ。

スティックタイプ：固形ワックス成分を直接肌に塗りこむタイプのアイテム。成分が密着しやすく、ニオイを元からシャットアウトする効果が期待できます。

シートタイプ：汗や皮脂を物理的にふき取り、素肌を清潔に保つ。外出先などでベタつきが気になるときに便利です。

このようなものがあります。

デオドラント商品を活用するとともに、毎日の入浴、健康に配慮した食事、適度な運動などで身体を清潔に保つこと、体質改善を試みることも大切です。

ニオイ対策は毎日の「お洗濯」から

せっかくニオイ対策をしても、衣服がにおってしまうと元も子もありません。洗濯物が臭くなる主な原因は、繊維の奥に残った汚れ。この汚れを「モラクセラ菌」と呼ばれる雑菌が分解して出すニオイが「生乾き臭」の原因です。

洗濯槽の掃除を定期的に行う

柔軟剤は適量に(入れすぎると雑菌のエサになるため)

洗濯物は5時間以内に乾かす

これらを徹底し、衣服を清潔に保ちましょう。

すでににおってしまっている衣服は酸素系漂白剤でつけ置きをし、その後熱湯で除菌しましょう。

本格的な夏が始まる前に

今回は「お金持ちに愛用されている香水」について解説しました。

富裕層は、高品質で希少な天然成分をふんだんに使い、一般的なブランドとは一線を画すニッチなフレグランスメゾンのアイテムを愛用しています。世界各国の王室、セレブリティを魅了する香水の数々。いつかは手にしてみたいと憧れます。

一方で、TPOなどに配慮し「香水は使わない」派のお金持ちも。一流のビジネスマンはデオドラント&正しいお洗濯でニオイ対策を徹底しています。あくまで「私は」なのですが、香水ぷんぷん系の方よりも、柔軟剤がフワリと香る爽やかな方にドキッとします。

もうすぐ夏ですね。良い香りをまとって、快適に過ごしたいものです。