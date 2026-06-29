2026年夏ボーナスの支給が本格化しています。今年の平均支給額は47.7万円となる一方、250万円を超えるボーナスを支給する企業も登場しました。本記事では、平均支給額のほか、企業別・業種別ランキング、年代別の支給額を紹介します。

1人当たり平均支給額

帝国データバンクの調査によると、2026年・夏ボーナスの支給額（正社員1人当たり）の平均は47.7万円で、前年比1.8万円増となりました。前年増の理由として業績回復に加え、人材の定着率向上を目的とした報酬改善の動きがあります。

支給額の分布では、30万～50万円未満が37.0％で最も多く、次いで50万～75万円未満が26.2％、15万～30万円未満が19.4％となりました。一方で、75万円以上を支給する企業の割合は前年の10.4％から12.6％へ増加しており、高額なボーナスを支給する企業がやや増える傾向もうかがえます。

企業別ランキング

次に、日経新聞による企業別のランキングを紹介します。

企業別の支給額ランキングでは、鹿島（270万円）と大林組（252万4,000円）の2社が250万円を超え、他社を大きく引き離しました。続いて、在原（178万6,000円）、ユニ・チャーム（161万3,384円）、ダイフク（160万7,205円）が上位にランクイン。さらに、日本伸銅とCKサンエツがともに160万円で6位、ADワークスグループ（153万535円）、竹中工務店（150万円）、三菱重工業（141万2,755円）がトップ10入りしました。

製造業・業種別ランキング

一般財団法人労務行政研究所が発表した、「2026年夏季賞与・一時金（ボーナス）の妥結水準調査」によると、製造業の業種別では、電気機器が101万8,369円で最も高く、次いで非鉄・金属が101万7,323円となり、この2業種が100万円を超えました。

3位は輸送用機器（96万3,088円）、4位は機械（95万344円）、5位はガラス・土石（91万2,500円）で、上位5業種はいずれも90万円を上回っています。

続いて、水産・食品（88万7,564円）、化学（88万7,299円）、ゴム（88万円）、鉄鋼（82万6,000円）、紙・パルプ（70万6,429円）となりました

なお、製造業全体の平均は91万8,397円で、非製造業の72万2,090円を大きく上回りました。全産業平均は88万1,915円です。

年代別・支給額

マイナビが正社員1万8,000人を対象に実施した調査では、2026年夏ボーナスの予想額は20代が47.6万円、30代が52.6万円、40代が55.7万円、50代が63.3万円となりました。

年代が上がるほど支給額が増える傾向が見られ、20代と50代では約16万円の差があります。また、50代を除くすべての年代で前年の予想額を上回っており、20代は45.9万円から47.6万円、30代は50.6万円から52.6万円、40代は54.9万円から55.7万円へと増加しました。 一方、50代は2025年の64.3万円から63.3万円へと、わずかに減少する見込みとなっています。