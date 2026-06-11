今日のテーマは、「お金持ちがコンビニで購入している意外なもの」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

お金持ちは「1円でも安いもの」を探すよりも、効率の良さ、パフォーマンスの最大化を重視します。そのため、私たちとは少し違った視点でコンビニを利用しているのだとか。

1.ミネラルウォーター

お金持ちの皆さんにコンビニで購入しているものを聞いてみたところ、1番多かった答えがミネラルウォーターでした。「いつもはネットで購入し、自宅まで配送してもらっているけれど、ついうっかりストックを切らしてしまった際や、出張・旅行先では迷わずコンビニを利用する」とのこと。スーパーやドラッグストアなら半額以下の価格で購入できるものですが、お金持ちの皆さんは「時間」を節約することを優先します。

お水を買うためにスーパーやドラッグストアまで移動する時間を「無駄」と捉え、あえてコンビニを利用しているそうです。

同じ理由で、トイレットペーパーやティッシュなどの日用品のストックをついうっかり切らしてしまった際にもコンビニを利用しています。

2.健康習慣

お金持ちの皆さんがコンビニで購入しているものの中にはおやつも多く含まれていました。ゆでたまご、ナッツ、ハイカカオチョコなど、小腹が空いた際に口にするものを購入しているようです。

富裕層はお仕事や投資における自身のパフォーマンスを維持するため、糖質や脂質の多いものではなく、身体によい食べ物を迷わずにチョイスします。

富裕層が健康的な食事に気を付ける最大の理由は「健康こそが最大の資本」であることを深く理解しているからです。健康な心身があるからこそ人は富を築き、そしてそれを維持できるのです。いくらお金があっても病気になってしまっては元も子もありません。家族や雇用している従業員の生活を守るためにも、お金持ちは健康であり続ける必要があります。

こういった理由から「お弁当や菓子パン、スナック菓子、揚げ物などは極力購入しない」「でもたまに食べると美味しいよね」とも言っていました。

3.プロテイン

お金持ちの中には、筋トレを習慣にしている方も珍しくありません。経営などは非常に不確実性の高いものですが、筋トレは「努力した分だけ必ず結果が返ってくる」もの。適度な筋トレは心身のリフレッシュにもなります。また、筋肉量が増えることで基礎代謝があがり、その結果疲れにくい、タフな体質を維持できますよね。

毎日のボディメイクを習慣にしている方にとってコンビニは全国どこでも「全く同じ栄養素・品質の商品」が確実に手に入る貴重なインフラでもあります。

出張・旅行先でも良質なタンパク質を摂取したいと考えている彼らは、コンビニの棚を自身の健康維持には欠かせないものとして捉えているようです。

4.嗜好品

「まとめ買いしてしまうと飲みすぎ・食べ過ぎの原因になってしまうから」という理由で、お酒やアイスクリームなどの嗜好品を、あえてコンビニで購入している富裕層も。

ネットで大量に購入し、ストックすることもできますが、これが暴飲暴食の元になってしまうと良くないですよね。

5.挽きたてのコーヒー

お金持ちがコンビニで購入するものの中には、私たち一般人にもなじみの深いものがありました。「挽きたてのコーヒー」です。

コンビニは挽きたてのコーヒーが非常によく購入される場所でもあります。そのため回転率が高く、常に焙煎したてのフレッシュな豆を味わうことができます。

また、時間を最も価値のある資産であると考えているお金持ちにとって、街の人気カフェなどで席があくのを待ったり、注文した品物が提供されるまで待ったりする時間は「無駄」なものでしかありません。

ボタンひとつで美味しいコーヒーが手に入るコンビニは、富裕層のライフスタイルにもフィットするようです。

富裕層と一般人のコンビニ利用の違い

低所得層ほどコンビニで無駄な買い物をしがち

お金持ちはコンビニで無駄な散財をしません。一方で、常に「お金がない」と嘆いているような人ほど、コンビニで無駄遣いをする傾向があるように思います。

学生時代のアルバイト先に、複数のキャッシュローンがあり、返済に追われているためお給料日の翌日にはすでに口座はスッカラカンな女の子がいました。そんな彼女は全財産が2,000円でもコンビニへ行くとレジの横に置かれているお菓子やガム、人気キャラクターの限定キーホルダーなどをついつい買ってしまうような女の子でした。

コンビニでのお買い物は1回あたりの支払額の低さから「負担が少ない」と錯覚してしまいそうになりますが、“塵も積もれば山となる”です。小さな出費を繰り返せば、また貯金もできないまま新しい月を迎えることになるのです。

貯金ができなければ投資も、転職に必要な資格の取得もできません。その低い生活水準を一生維持することになります。

より良い明日のために

今回は、「お金持ちがコンビニで購入している意外なもの」について解説しました。

お金持ちにとって時間は最も価値のある資産です。ストックを切らしてしまったからといって、ミネラルウォーターやトイレットペーパー、ティッシュといった日用品を購入するためだけにスーパー、ドラッグストア等を利用することはありません。

現在は銀座の高級クラブに勤務しているみずえちゃん

また、健康を「資本」として捉えている富裕層は日頃口にするものにもこだわります。コンビニではジャンクフードではなく、糖質・脂質の少ないおやつ、またはプロテインなどを購入しています。また、私たちにとってもなじみ深い挽きたてのコーヒーも。

お金持ちの習慣を取り入れ、より良い自分を目指したいものですね。