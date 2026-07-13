ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第8回では、ゴリラクリニック銀座ANNEX院の院長・太田博之医師に取材。40代以降になると「急に老けた気がする」「疲れて見えると言われる」と感じる男性は少なくない。中年男性の顔に起きる変化の原因や、セルフケアで改善できること、最近人気の若返り施術について聞いた。

「40代で急に老けた」はなぜ起きる?

――「40代以降で急に顔が変わった」と感じる男性には、何が起きているのでしょうか?

簡単に言うと、代謝の低下が影響していると考えられます。

筋力の低下に伴って代謝が落ちることで、肌の生まれ変わりも鈍くなってしまいます。

中年男性に多い「しわ・たるみ・シミ」の変化

――中年男性特有の“顔の変化”にはどんなものがありますか?

中年男性特有の変化としては、表情に伴うしわ(額、眉間、目尻など)が深くなることや、たるみが目立ってほうれい線が濃くなること、シミが濃くなることなどが挙げられます。

「疲れて見える」「不機嫌そう」と言われる原因

――特に「疲れて見える」「不機嫌に見える」原因は何でしょうか?

疲れて見える原因としては、クマの影響が大きいと考えられます。

会社などで「クマがあるよ。寝不足?」と言われた経験がある方も多いのではないでしょうか。

実際には寝不足だけが原因ではなく、加齢によって目立ってきたクマである可能性もあります。

また、不機嫌に見える理由としては、眉間や額のしわが大きく影響している可能性があります。

表情を動かしたときにできていたしわが年齢とともに刻まれ、普段から見える静的なしわになっているケースも少なくありません。

急激な体重変化は「顔のたるみ」を招く

――たるみや輪郭変化は、生活習慣でも進行しますか?

たるみや輪郭変化に大きく影響するのは、急激な体重の増減です。

急なダイエットや、代謝低下による急激な体重増加によって、皮下脂肪の変化に皮膚が追いつかなくなると、たるみや輪郭の変化が起こりやすくなります。

睡眠不足やストレスも老け顔につながる?

――睡眠不足やストレスは、顔つきにも影響しますか?

睡眠不足やストレスによって交感神経が優位になると、血管が収縮しやすくなります。

その結果、肌の生まれ変わりに必要な栄養が十分に行き渡りにくくなり、シミやたるみが生じやすくなることで、老けた印象につながる可能性があります。

セルフケアで改善できるもの、できないもの

――「これは老化ではなく改善できる」というポイントはありますか?

基本的に肌や見た目の変化は加齢によるものが多いですが、改善できるポイントとしてはテカリが挙げられます。

適切なスキンケアによって改善が期待できます。

一方で、たるみ、シミ、毛穴の開き、しわなどはセルフケアだけで改善することは難しいでしょう。

セルフケアは基本的に「予防」や「現状維持」と考えるのが適切です。

男性に人気の「自然な若返り施術」とは

――最近、男性に人気の“自然な若返り施術”はありますか?

最近人気の若返り施術としては、大きく3つあります。

クマ取り(目の下の脂肪除去)、HIFU(ハイフ)によるたるみ治療、光治療によるシミ治療です。

HIFUや光治療は、腫れや赤みなどのダウンタイムがほとんどなく、周囲に気付かれにくいことから人気があります。

また、目の下の脂肪を除去するクマ取りは15～30分程度で施術が完了し、1回でも印象の変化を実感しやすいため、多くの男性に選ばれています。