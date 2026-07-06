ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第7回では、ゴリラクリニック統括医師の関本晃医師に取材。肌がきれいな男性に共通する食習慣や、シミ・たるみ・毛穴と食生活の関係について聞いた。また、食事だけでは改善が難しい肌悩みや、美容医療を取り入れる男性が増えている背景についても解説してもらった。

肌がきれいな男性は野菜・果物を積極的に食べている

――「肌がきれいな男性」が積極的に摂っている食べ物はありますか?

一般的なことですが、野菜や果物を積極的に摂っている方が多いです。

野菜から食べると血糖値の急上昇を抑えることができますし、肌の代謝にはビタミンが必要なので野菜や果物を多く摂ると良いです。

血糖値に関わることとして「GI値」＝食後の血糖値の上昇度を示す指数がよく知られていますね。GI値の低い食品を摂ると血糖値の上昇が緩やかになります。具体的には、大豆食品、そば、葉物野菜、きのこ、玄米など。

また、調理法としては「揚げる、焼く」よりも「煮る、蒸す」の方が脂質を抑えることができ、栄養素を摂りやすいです。

シミ・たるみ・毛穴は食生活でも差がつく

――食生活は、シミ・たるみ・毛穴にも影響するのでしょうか?

糖質や脂質を摂り過ぎると、長期的にはシミ・たるみ・毛穴の状態を悪化させると考えられます。

肌の代謝が落ちるとシミが残りやすくなりますし、肌のハリ・弾力が落ちるとたるみや毛穴の開きが目立ってきます。

肌トラブルは年齢と紫外線による影響が大きいですが、食事・栄養素は肌の材料となるものなので影響すると言えます。

食事は「改善」ではなく「悪化を防ぐ」もの

――「食事だけでは改善しづらい肌悩み」はありますか?

極端な言い方をしますと、食事で肌悩みは『改善』はしません。食事に気を付けると肌悩みを『抑える』ことはできます。

肌の代謝は年齢と紫外線によって着実に悪化していき、不適切な食事習慣でさらに悪化していきます。

食事に気を配ることで悪化を抑える・遅くする期待はできますが、しわ・シミ・たるみなど明らかな悩み症状を改善させることは難しいです。

スキンケアだけでは限界? 美容医療を選ぶ男性が増加

――最近は、美容意識の高い男性が美容医療も組み合わせるケースが増えていますか?

はい、明らかに増えています。

保湿や日焼け止めなどの日常的なスキンケア、食事に気を配ることで肌の基礎を整えることはできます。ただそれにも限界はあるので、肌悩みを改善させるため美容医療施術を受ける男性は増えています。

美容意識が高い方だけでなく、今まで美容を気にされていなかった方でも「そろそろスキンケアしてみようかな?」と来院されるパターンが増えていますね。

ゴリラクリニックは男性専門の総合美容クリニックとして、さまざまな肌悩みに対するメニューを取り揃えています。「何からやればいいかわからない」「自分に合っているものがわからない」そのような男性でも、ぜひお気軽にご来院ください。