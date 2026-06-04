今日のテーマは、「お金持ちが毎日していること」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

今回は富裕層の皆さんに「毎日していること」を聞いてみました。

1.読書

お金持ちには読書家が多いです。美術館や博物館、または旅行先などで「しおり」を購入し、ちょっとしたお土産として彼らにプレゼントすると喜ばれますよ。

お金持ちが読書をするのは、数千円、数百円の投資で、他人が生涯をかけて得た経験の一部を追体験し、さらにはその知見の一部を自身のものにしたい、と考えているからです。

富裕層の多くが偉人の伝記やビジネス書を好みます。先人たちがたどった成功・失敗への道筋を知ることで、思考の幅が広がり、ビジネスのアイデアや資産を生み出す能力が強化されるとお金持ちは考えています。

また、人は知っている言葉でしか思考できない生き物です。語彙力を鍛えることで感情や抱えている課題に正しい名前をつけ、正しく取り扱うことができますよね。読書で得られる最大の効能は「ボキャブラリーが増えること」だと思っています。

SNSやネットニュースを流し読みするのも良いのですが、1冊の本とじっくり向き合う時間を作っていただきたいです。伝記やビジネス書でなくてもかまいません。興味のあるジャンルのものを手に取ってみていただきたいです。

2.運動

お金持ちの多くは運動を習慣にしています。彼らは健康を最大の「資本」ととらえ、生産性を最大化しようと努めています。事業が成功しても、自身が病気などで倒れてしまっては元も子もありませんから。

そのため、彼らは早朝のランニングやウォーキング、または始業前の筋トレなど、適度な運動を習慣にしています。体力がつけば疲れにくく、限られた時間の中で最大の結果を出し続けることができますよね。

また、有酸素運動や筋トレには「瞑想」と同じようなメンタル改善効果があり、ストレスの軽減や集中力の向上に効果が期待できるとも言われています。フォームや筋肉の負荷へ意識を向けることで余計な雑念が取り払われ「瞑想」状態になるのだとか。

この他、暴飲暴食や夜更かしなどもってのほか。お金持ちは適切な食事と睡眠により、より良いパフォーマンスの土台をつくることにも注力しています。

3.健康的な食事

お金持ちは健康的な食事を心がけています。それは、やはり「健康こそが最大の資本」であり、健康を損なうことが最大の損失であると彼らは熟知しているからです。そのため、彼らは日々口にする食材に投資することは極めて合理的であると考えています。

また、彼らはグルメでもあります。とあるお金持ちが「ファストフード店やコンビニに売っているものは一切食べない」というのでわけを尋ねてみたところ「まず第一に身体に悪いから」という理由に続いて

「いつ死ぬかわからないのだからとびきり美味しいものしか食べたくない」

と、言っていました。

ファストフード店やコンビニで24時間いつでも温かい食事を購入できるのは大変ありがたく、そして幸せなことなのですが、それにばかりに頼りきりだと良くないですよね。

4.資産運用

お金持ちは資産運用を習慣にしています。投資で得た利益を再び原本に組み込むことで、利益が利益を生む「複利効果」を得られます。そして雪だるま式に資産が増えるため、運用期間が長いほど富の拡大スピードは加速します。

投資によって得た資産を再投資し、また新たな「価値」を生みだしているのです。

5.整理整頓

お金持ちはこまめな整理整頓を習慣にしています。お財布の中のレシートや領収書を整理する、デスク周りを片づける、部屋の掃除をするなど、物理的な空間を整えることで思考をクリアに保っています。

お金持ちは収支のチェックもこまめに行います。一方で、いつも「お金がない」と嘆いている人ほどお金遣いが荒く、口座残高やお財布の中身を確認しないままコンビニでの「ついで買い」などを繰り返している気がします。

また、お金持ちは未読のメールやLINEを放置しません。忙しく、時間に追われている方ほど返信が早く、対応もスピーディです。

6.ゲン担ぎ

最後に。お金持ちには信心深い方が多いと感じます。富裕層ほど「いまの成功は自分の実力だけで得たものではない」という謙虚な姿勢を持っている傾向があります。

そのため、神棚の掃除などを日課にしている方も少なくありません。その他、専属の占い師さんがいたり、ときには「滝行」「護摩焚き」など、ややハードな修行にチャレンジしている方も。女の子たちがノリで占いを楽しんでいるのとは比べ物にならない熱量です。

スポーツ選手が試合前に行うゲン担ぎと同じで、過去に良い結果が出たときの行動パターンを意図的に再現しているのかもしれません。そうすることで自信をもって新たなビジネスにも挑めますよね。

まずは読書から

今回は、「お金持ちが毎日していること」について解説しました。

読書や運動、健康的な食事は自分自身への最大の「投資」であると言えそうです。また、資産運用をすることで、より効率よく富を築いているお金持ちも。そして、パフォーマンスを最大化するためには整理整頓やゲン担ぎといった習慣も有効です。

現在は銀座の高級クラブに勤務中のみずえちゃん

お金持ちが習慣づけていることを生活に取り入れ、より良い未来をつかみたいものです。まずは読書から始めてみませんか?