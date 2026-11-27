高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ロレックス OYSTER PERPETUAL DATEJUST Ref.116233」を紹介してもらいました。

これまでに紹介した「レアなロレックス」を一気見!

ロレックス OYSTER PERPETUAL DATEJUST Ref.116233 (169万5,000円) ※

レア度：★★☆☆☆

ロレックス OYSTER PERPETUAL DATEJUST Ref.116233 (169万5,000円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

ロレックスの中でも様々なバリエーションが展開され、圧倒的な存在感と知名度を誇る「デイトジャスト」。リファレンスナンバーが「116」から始まるモデルは、2005年から2019年にかけて生産されたモデルです。この世代からリファレンスナンバーが5桁から6桁に変更されました。

Ref.116233は、伝統の36mmケースサイズにボリュームを持たせ、ブレスレットの無垢化が進んだことで、堅牢性と重量感をアップ。加えて、ジュビリーブレスレットには金無垢モデルにのみ採用されていた開閉部分が王冠のみのクラスプタイプになるなど、 高級感を高めています。さらに、今回紹介する個体は、ダイヤルが廃盤となっている貴重なブラックジュビリーダイヤル。まさに、所有欲を満たす1本です。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

ジュビリーモチーフダイヤルとローマンインデックスは、当時からどちらも大変人気がありました。この個体はその人気者同士を組み合わせた「時計界のイケメン」と言える文字盤構成ですが、すぐに買える文字盤ではありませんでした。だいたい10本並んでいたら1本あるかないかで、現在も狙って探したとしても半年に1本入荷できるかわからないぐらいの文字盤です。探している人も多いので、店頭に並べばおそらく1カ月残っていることはないでしょうね。

また、素材はイエローゴールドとステンレスのコンビですが、ロレックスがステンレスモデルにジュビリーブレスを採用しているのはこの時期だけです。その意味でも貴重なモデルと言えるのではないでしょうか。

gallery

【写真71枚】限定コラボから廃盤モデルまで。もう手に入らない希少なロレックスを総まとめ

中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら