ロレックスの中古価格が高騰し、100万円を超えるモデルも珍しくなくなった。一方、中古市場に目を向ければ、現在でも100万円以下で購入できるモデルや、100万円台前半で狙える選択肢が残されている。

今回は、93万～130万円で販売されている3本をセレクト。34mmのオイスター パーペチュアル デイトから、生産終了となったオイスター パーペチュアル36、イエローゴールドとダイヤモンドを組み合わせたデイトジャストまで、比較的手の届きやすい価格帯から注目のロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 ランダム番

2008年から2020年まで製造された「オイスター パーペチュアル 36 Ref.116000」。2018年当時は40万円前後と手に取りやすいエントリーモデルでしたが、現行にはない「スチール文字盤」の絶妙なニュアンスが再評価され、現在は通好みな名作として独自の存在感を放っています。シルバーとグレーの中間を突く質感豊かなダイヤルに、3・6・9のダブルバーインデックスが小粋なアクセントをプラス。Cal.3130を搭載し、実用性に優れた一本です。

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。123本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,300,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 116000

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：スチール、シルバー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2020年6月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO FUKUOKA TENJIN

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

シンプルさが魅力的な「オイスター パーペチュアル 36 Ref.116000」。絶妙な36mmケースとシックなスチールダイヤルが調和し、スーツからカジュアルまでスタイルを問わず腕元をスマートに引き締めます。2020年日付の保証書が付属する本個体は、同モデルの生産終了年にあたる高年式な一本。精度調整と丁寧な外装仕上げも完了しており、絶妙なニュアンスカラーが魅せる通好みなセンスと優れた実用性が光る名作です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 16233G. SSxYG 自動巻 E番

1988年から2004年頃まで製造された王道のドレスウォッチ「デイトジャスト Ref.16233G」。2020年当時は60万円前後で販売されており、コンビモデルの定番でしたが、金相場の高騰とともに5桁世代の洗練された造形美が確固たる資産性と価値を確立しています。18Kイエローゴールドとステンレスのロレゾール仕様に、ダイヤモンドが眩いシャンパンダイヤルがラグジュアリーな存在感を提示。フルーテッドベゼルとジュビリーブレスが描く黄金比は、手元に華やぎと上品さを授けてくれます。

ロレックス デイトジャスト 16233G. SSxYG 自動巻 E番

定番から個性派まで。123本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,250,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233G.

素材 ケース：ステンレススチール×イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール×イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：ゴールド/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1990-1991年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

王道の気品を誇る「デイトジャスト Ref.16233G」。シャンパンダイヤルに煌めく10石のダイヤモンドとジュビリーブレスが描く美しさが、袖口から覗くたびに洗練されたラグジュアリー感を演出します。1990〜1991年頃製造の本個体は、サファイアクリスタル風防と名機Cal.3135を備えた5桁世代ならではの味わい深い質感が魅力の一本。オーバーホールと外装仕上げも完了しており、時代を超えて手元に圧倒的な華やぎと品格を添える一本です！(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 P番

1988年から2006年頃まで生産された「オイスター パーペチュアル デイト Ref.15200」。2020年当時は40万円前後で、現在ではトレンドに即した34mmケースの絶妙な収まりとミニマルな造形美が再評価され、知る人ぞ知る名機として支持を集めています。無駄を削ぎ落としたスムースベゼルに、上品な放射状の光沢を放つシルバーダイヤルがどんな装いにもスマートに調和。Cal.3135を内蔵し、時代を問わず腕元を支える実用美の良品です。

ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 P番

定番から個性派まで。123本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 930,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアルデイト

通称 オイスターパーペチュアルデイト

型式 15200

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：シルバー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2001年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。P番(2000-2001年ごろ製造)。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

実用時計の原点として地位を築く「オイスター パーペチュアル デイト Ref.15200」。無駄のない洗練されたダイヤルと、袖口にしなやかに収まる34mmケースが、ビジネスから休日までスタイルを選ばず腕元を上質に整えます。P番（2000～2001年頃）製造の本個体は、ディテールが洗練された5桁世代の熟成期にあたる魅力的な一本。事前の機能点検も完了しており、小ぶりなサイズ感に名機Cal.3135の信頼性が宿る、時代を問わず長く寄り添う逸品です。(コメ兵 鳥居 真)

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