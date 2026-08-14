ロレックスというと、サブマリーナーやデイトジャストなどの王道モデルに目が向きがちだが、中古市場には現行ラインアップでは味わえない個性を持つモデルも数多く存在する。生産終了から時間が経ち、改めて評価されている一本も少なくない。

今回は、エクスプローラーII、サンダーバード、シードゥエラーの3本をセレクト。いずれも130万～160万円で検討できるモデルから、王道とはひと味違う魅力や中古だからこそ選べるポイントを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 F番

1991年から2011年頃まで製造されたロングセラー「エクスプローラーII Ref.16570」。2020年当時は80万円前後と実用性に長けた一本でしたが、5桁世代特有のスマートな40mmケースの評価が定着し、現在では140万円前後となっています。縁取りされたメタルインデックスと黒文字盤が引き締まった表情を演出。独立可動の短針とGMT機能を備え、ビジネスから日常まで存在感のある現代的なデザインです。

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 F番

定番から個性派まで。114本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,400,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2004年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

無骨な機能美が際立つ「エクスプローラーII Ref.16570」。引き締まったブラック文字盤に映える赤い24時間針が格別な精悍さを演出し、カジュアルなTシャツスタイルからジャケットスタイルまで幅広く馴染みます。2003〜2005年頃製造の本個体は、ケース側面から横穴が消え、ディテールが洗練された5桁世代の熟成期にあたる一本。オーバーホールと外装仕上げも完了しており、40mmケースならではの優れた装着感と高い実用性を堪能できる個体です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス サンダーバード 16263･5 SSxYG 自動巻 P番

デイトジャストに回転ベゼルを融合させた名機「サンダーバード Ref.16263」。2013年当時は45万円前後でしたが、金相場高騰に伴い18Kイエローゴールドを用いたコンビ仕様の価値が直結し、現在では独自の人気を集めています。ホワイト文字盤に配された立体的なローマ数字と、華やかな5連ジュビリーブレス。36mmケースならではのサイズ感に、スポーツとドレスが交錯する個性豊かな名作です。

ロレックス サンダーバード 16263･5 SSxYG 自動巻 P番

定番から個性派まで。114本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,300,000円

アイテム名 ロレックス サンダーバード

通称 サンダーバード

型式 16263・5

素材 ケース：ステンレススチール×イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール×イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ホワイト/ローマン

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。P番(2000-2001年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

王道のデイトジャストに回転ベゼルを融合させた、あえて外しを効かせる「サンダーバード Ref.16263」。18Kイエローゴールドとジュビリーブレスの上品さに、アクティブなベゼルが絶妙な個性を添え、王道とは一線を画す大人の遊び心を漂わせます。P番（2000〜2001年頃）製造の本個体は、白文字盤とオイスターケースの対比が美しい一本。オーバーホールと外装仕上げに加え純正ボックスも付属しており、人と被らない洗練されたスタイルと高い実用性がおすすめです。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス シードゥエラー 16600 SS 自動巻 A番

1989年から2008年まで生産されたダイバーズ「シードゥエラー Ref.16600」。2020年当時は100万円前後でしたが、サイクロップレンズを持たないソリッドな造形美が根強い支持を集めています。深海に耐えうる1220m防水と堅牢な40mmケースに、自動巻きキャリバーCal.3135を搭載。プロ仕様のスペックとデザイン性の強い黒文字盤が調和した、真のプロフェッショナリズムを追求した一本です。

ロレックス シードゥエラー 16600 SS 自動巻 A番

定番から個性派まで。114本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,600,000円

アイテム名 ロレックス シードゥエラー

通称 シードゥエラー

型式 16600

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1990年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

サブマリーナーとは一線を画す、高スペックと無骨さを備えた「シードゥエラー Ref.16600」。デイト表示がありながらサイクロップレンズを持たないシンメトリーな顔立ちが、通好みな個性を手元に演出します。1999年頃の製造の本個体は、1220m防水を誇る重厚な40mmケースと精悍な黒文字盤が道具感を際立たせます。オーバーホールと外装仕上げも完了しており、プロスペックの安心感と人と被らない個性を一度に堪能できる一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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