ロレックスの中古市場では、ここ十数年で価格帯が大きく変化したモデルも少なくない。かつて比較的手に取りやすかった実用モデルから、当時から憧れの存在だった人気スポーツモデルまで、その評価は時代とともに変わり続けている。

今回は、36mmケースのエクスプローラーI、青黒ベゼルから“バットマン”と呼ばれるGMTマスターII、34mmケースと個性的なベゼルを備えたオイスター パーペチュアル デイトをセレクト。過去の価格と現在の販売価格を振り返りながら、それぞれが支持される理由を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 P番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI」。2020年当時は60万円前後でしたが、36mmケースの最終型式としてその凝縮された機能美がじわじわと評価を高め、現在では118万円前後と相場は上昇しています。不変の3・6・9文字盤に、安定性に優れるCal.3130を搭載。堅牢性と無駄のない造形美を極めた、オンオフを問わず一生寄り添う万能の一本です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 P番

定番から個性派まで。108本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,180,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書※保証書日付2002年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。P番(2000-2001年ごろ製造)。

精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして完成形と称されるエクスプローラーI Ref.114270は、シンプルさを誇る一生モノの傑作です。36mmのケース径と引き締まった黒文字盤は、ビジネスから休日のカジュアルまで全シーンに溶け込みます。こちらは2002年日付の保証書が残る個体で、当時から変わらぬデザインは時代や流行に囚われずに愛用していただけます。失敗のないファーストロレックスとして、心からお勧めしたい信頼の一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

2013年から2019年まで製造された「GMTマスターII」。2020年当時は170万円前後という憧れのパイロットウォッチでしたが、その先進的な配色と完成度の高さで、現在では270万円前後と支持を集めています。通称「バットマン」と呼ばれる青黒のセラクロムベゼルに、同色のGMT針が映えるデザイン。3連オイスターブレスを備え、旅先でも存在感を放つ一本です。

ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。108本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,750,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 116710BLNR

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：20cm

カラー 文字盤カラー：ブラック×ブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2018年7月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

一目でわかる存在感がありながら、日常に溶け込む、通称“バットマン”の名で親しまれるGMTマスターII「116710BLNR」。派手すぎず地味すぎない青黒のコントラストは、ビジネスからカジュアルまでスタイルを選ばずハマる汎用性の高さが魅力です。王道モデルでありながら飽きがこず、腕元を引き締めてくれる頼もしい一本。2018年日付の保証書が付属し、内部の機能点検も完了しているため、最初の最高峰アイテムとしてご愛用いただけます。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15210 SS 自動巻 P番

1988年から2005年頃まで製造された「オイスター パーペチュアル デイト」。2013年当時は25万円前後という比較的手に取りやすい一本でしたが、現行にはないディテールが光る名機として今なお人気を誇ります。航空機のエンジンを模した特徴的なベゼルに、深みのあるブルーと「飛びアラビア」インデックスが絶妙に調和。堅牢な34mmケースとCal.3135を備えた、手元にさりげない個性を添えるタイムピースです。

ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15210 SS 自動巻 P番

定番から個性派まで。108本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 850,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアルデイト

通称 オイスターパーペチュアルデイト

型式 15210

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm、腕周り最大約：16cm

カラー 文字盤カラー：ブルー/アラビア

付属品 付属品なし

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO FUKUOKA TENJIN

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。P番(2000-2001年ごろ製造)。

オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

実用時計の原点として親しまれる「オイスター パーペチュアル デイト Ref.15210」。深みのあるブルーダイヤルに立体的なアラビア数字を配した知的な文字盤と、袖口にスマートに収まる34mmケースが絶妙なバランスです。2000〜2001年頃製造の本個体は、分解掃除と丁寧な磨き上げが施されており、エンジンターンドベゼル特有のクラシカルな美しさと、実用機としての優れた精度を維持した一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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