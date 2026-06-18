マツダ車を特徴づける「魂動デザイン」は、2代目「CX-5」から始まった。それだけに、新型「CX-5」(3代目)のデザインにマツダは相当、気を使ったはずだ。あまり変わっていないようにも見える新旧CX-5のデザインを比較してみよう。

新型「CX-5」の写真を一気に見る

正統進化だが顔をよく見ると…

新旧CX-5を並べて見比べてみると、新型は全体として、先代のプロポーション比率を相似形的に拡大した「キープコンセプト」と呼べる造形だ。

近くに立てば大きくなったのがはっきりとわかるのだが、ちょっと離れてみると見分けがつかないほど似ている。好評だった2代目のデザインは、それほど完成されたものだったのだ。

新型CX-5のデザインコンセプトは「新世代エモーショナル&デイリーコンフォート」。2代目のアグレッシブさや人馬一帯の走りをイメージさせる見た目を引き継ぎつつ、さらには日常使いでの安心感や快適さを追求した。つまり、相反する要素をデザインで上手くまとめたのが、新型の特徴といっていい。

まずフロントをみると、「シグネチャーウイング」と呼ばれるクロームメッキを使った5角形のフロントグリルは、CX-5のアイデンティティとして3代目も引き継いでいる。

一方、グリルにつながるヘッドライトは、2代目が同軸に並んだ「コの字」型のデイタイムランニングライトの外側にプロジェクターライトを組み込んでいたのに対して、3代目は階段状の2つの「L字」型デイタイムランニングライトの内側にプロジェクターライトを収めた形状に変更した。

低くシャープな逆スラントノーズが鋭さを感じさせた2代目に対して、3代目はボンネットの先端を50mm高めて、SUVらしい厚みのある力強い顔つきに変化。バンパー下部方向への張り出しも強調されており、幅広のどっしり感が強調されている。

新型は大人なクルマにランクアップ?

サイドシルエットはどう変わったのか。

2代目はクーペライクな都市型SUVらしくルーフラインが後方に向かって下がるスタイルだったのだが、3代目では全長が115mm伸びてキャビンが長くなったことで、ルーフのカーブが穏やかなラインを描くようになり、より後方に重心位置があるようなFRっぽいスタイルとなっている。どちらかといえば、ちょっとラグジュアリーな大人のスタイルに変身したイメージだ。

2代目でマツダが強調したのが、光と影の強いリフレクションだ。特にサイドのキャラクターラインは、見る角度によってリフレクションが複雑に変化する独特な雰囲気だった。それが3代目では少し抑制的になり、洗練された、落ち着きを感じる表現になった。

リアビューでは、マツダブランドのシンボルであるカモメマークが「MAZDA」のワードマークに変わっている。水平のラインを強調するモダンなロゴにより、安定感が増した印象だ。

総じて2代目は軽快で、ソリッドかつスポーティーなイメージがユーザーにも好評だったのだが、3代目はそこに豊かさや風格が感じられる要素を追加し、プレミアムなクルマへとワンランクアップしたといえる。

【フォトギャラリー】新型CX-5