マツダ車を特徴づける「魂動デザイン」は、2代目「CX-5」から始まった。それだけに、新型「CX-5」(3代目)のデザインにマツダは相当、気を使ったはずだ。あまり変わっていないようにも見える新旧CX-5のデザインを比較してみよう。

  • マツダ「CX-5」

    マツダ「CX-5」のデザインを新旧比較!(本稿の写真は撮影：原アキラ)

新型「CX-5」の写真を一気に見る

正統進化だが顔をよく見ると…

新旧CX-5を並べて見比べてみると、新型は全体として、先代のプロポーション比率を相似形的に拡大した「キープコンセプト」と呼べる造形だ。

  • マツダ「CX-5」

    左が2代目(旧型)「CX-5」、右が3代目(新型)「CX-5」

近くに立てば大きくなったのがはっきりとわかるのだが、ちょっと離れてみると見分けがつかないほど似ている。好評だった2代目のデザインは、それほど完成されたものだったのだ。

新型CX-5のデザインコンセプトは「新世代エモーショナル&デイリーコンフォート」。2代目のアグレッシブさや人馬一帯の走りをイメージさせる見た目を引き継ぎつつ、さらには日常使いでの安心感や快適さを追求した。つまり、相反する要素をデザインで上手くまとめたのが、新型の特徴といっていい。

まずフロントをみると、「シグネチャーウイング」と呼ばれるクロームメッキを使った5角形のフロントグリルは、CX-5のアイデンティティとして3代目も引き継いでいる。

  • マツダ「CX-5」

    2代目(旧型)「CX-5」

  • マツダ「CX-5」

    3代目(新型)「CX-5」

一方、グリルにつながるヘッドライトは、2代目が同軸に並んだ「コの字」型のデイタイムランニングライトの外側にプロジェクターライトを組み込んでいたのに対して、3代目は階段状の2つの「L字」型デイタイムランニングライトの内側にプロジェクターライトを収めた形状に変更した。

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    2代目(旧型)「CX-5」

  • マツダ「CX-5」

    3代目(新型)「CX-5」

低くシャープな逆スラントノーズが鋭さを感じさせた2代目に対して、3代目はボンネットの先端を50mm高めて、SUVらしい厚みのある力強い顔つきに変化。バンパー下部方向への張り出しも強調されており、幅広のどっしり感が強調されている。

新型は大人なクルマにランクアップ?

サイドシルエットはどう変わったのか。

2代目はクーペライクな都市型SUVらしくルーフラインが後方に向かって下がるスタイルだったのだが、3代目では全長が115mm伸びてキャビンが長くなったことで、ルーフのカーブが穏やかなラインを描くようになり、より後方に重心位置があるようなFRっぽいスタイルとなっている。どちらかといえば、ちょっとラグジュアリーな大人のスタイルに変身したイメージだ。

  • マツダ「CX-5」

    2代目(旧型)「CX-5」

  • マツダ「CX-5」

    3代目(新型)「CX-5」

2代目でマツダが強調したのが、光と影の強いリフレクションだ。特にサイドのキャラクターラインは、見る角度によってリフレクションが複雑に変化する独特な雰囲気だった。それが3代目では少し抑制的になり、洗練された、落ち着きを感じる表現になった。

  • マツダ「CX-5」

    2代目(旧型)「CX-5」

  • マツダ「CX-5」

    3代目(新型)「CX-5」

リアビューでは、マツダブランドのシンボルであるカモメマークが「MAZDA」のワードマークに変わっている。水平のラインを強調するモダンなロゴにより、安定感が増した印象だ。

  • マツダ「CX-5」

    2代目(新型)「CX-5」(この写真のみ編集部が撮影)

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    3代目(新型)「CX-5」

総じて2代目は軽快で、ソリッドかつスポーティーなイメージがユーザーにも好評だったのだが、3代目はそこに豊かさや風格が感じられる要素を追加し、プレミアムなクルマへとワンランクアップしたといえる。

【フォトギャラリー】新型CX-5

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

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