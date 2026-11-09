ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」では、ゴリラクリニック銀座ANNEX院の院長・太田博之医師に取材。肌の常在菌を守る「育菌スキンケア」が注目されている。肌の菌と老化の関係や、洗顔のしすぎによる影響、適切な洗顔方法、食生活やコスメ選びのポイントについて聞いた。

「育菌」とはどんなスキンケア?

――最近、美容分野で耳にする「育菌」とは、そもそもどのような考え方なのでしょうか？

「育菌」とは、皮膚に存在する常在菌をすべて取り除こうとするのではなく、肌の微生物環境、いわゆる「皮膚マイクロバイオーム」を健やかに保とうという考え方です。

私たちの皮膚にはさまざまな細菌や真菌などが存在しており、それらは必ずしも「汚れ」や「悪い菌」ではありません。

ただし、皮膚の微生物環境は、「特定の善玉菌さえ増やせば美肌になれる」と言えるほど単純ではありません。

そのため、美容における「育菌」は「菌を増やす」というより、「肌本来の環境を必要以上に乱さない」と捉えると分かりやすいでしょう。

肌の菌と老化の関係とは

――肌にいる菌は、肌の健康や老化とどのような関係がありますか？

皮膚の常在菌は、皮膚のバリア機能や免疫機能などと相互に助け合いながら、健やかな肌の環境を構成しています。

一方で、皮膚の状態が変化すると微生物のバランスも変化します。

例えば、皮脂量、水分量、pHなどが変化すれば、そこに存在する菌の種類や割合も変わってきます。

「皮膚マイクロバイオーム」は加齢に伴って変化するため、年齢との関連についても研究が行われていますが、現時点で「菌のバランスを整えれば肌の老化を防げる」と断定するのは難しいでしょう。

若々しい肌を維持するという観点では、「育菌」だけに注目するのではなく、紫外線対策や保湿など、エビデンスの蓄積された基本的なスキンケアを続けることが重要です。

洗いすぎは肌の菌にも影響する?

――洗顔や洗浄のしすぎによって、肌の菌のバランスが崩れることはありますか？

菌のバランスが崩れる可能性はあります。

洗浄力の強い洗顔料を頻繁に使用したり、熱いお湯で長時間洗ったり、ゴシゴシ擦ったりすると、皮脂や角質を必要以上に取り除いてしまうことがあります。

その結果、皮膚のバリア機能が低下して、乾燥や刺激につながり、肌に存在する微生物の環境にも影響を及ぼします。

ただし、ここで注意したいのは「洗わないほど肌に良い」という意味ではないことです。 皮脂や汗、メイク、日焼け止めなどを適切に落とすことは、肌を健やかに保つために必要です。

「洗わない」のではなく、「必要以上に洗わない」ことを意識しましょう。

「清潔」と「洗いすぎない」を両立する方法

――「清潔にすること」と「洗いすぎないこと」は、どのように両立すればよいのでしょうか？

ポイントは、肌に必要以上の刺激を与えずに汚れを落とすことです。

基本的には、皮脂量やメイクの有無に合わせて洗浄方法を選び、しっかりと泡立てた洗顔料で、手で強く擦らないように洗います。

すすぐ際は熱いお湯ではなく、ぬるま湯を使用するとよいでしょう。

洗顔後のつっぱりやヒリヒリ感、乾燥を感じる場合には、洗浄方法や使用している製品が自分の肌に対して強すぎないか、見直してみるのがおすすめです。

特に、男性は皮脂が気になって強く洗ってしまう方もいますが、皮脂を完全に取り除く必要はありません。洗顔後に「さっぱりすること」と「洗いすぎ」は別物です。

自分の洗顔が適切かどうか、洗った後の肌の状態までしっかり観察することが大切です。

食生活や睡眠は「育菌」に関係する?

――食生活や睡眠などの「インナービューティー」も育菌に関係しますか？

日常の生活習慣は、肌の状態にさまざまな形で影響します。

睡眠不足や偏った食生活、過度なストレスなどが続くと、肌のコンディションを乱す原因となります。

また、腸内環境と皮膚の関係についても研究が進められています。

ただし、「特定の食品を食べれば肌の善玉菌が増える」といった単純なものではありません。

「育菌」のためだけに特殊な食品やサプリメントに頼るよりも、まずは十分な睡眠をとり、偏った食生活を避けて、タンパク質・野菜・脂質などをバランスよく摂取するといった、基本的な生活習慣を整えることが大切です。

育菌を意識したコスメの選び方

――育菌を意識する場合、化粧水や洗顔料などのコスメはどのような基準で選べばよいでしょうか？

まず大切なのは、「育菌」という言葉だけで商品を選ばないことです。

「マイクロバイオーム」などをうたった化粧品もありますが、それだけで自分の肌に合うとは限りません。

洗顔料であれば、洗った後につっぱりや刺激を感じない程度の洗浄力のものを選びます。

化粧水や乳液、クリームなどは、自分の肌質に合った保湿力があり、継続して使用しても刺激を感じにくいものを選ぶことが基本です。

特に肌荒れしている場合は、さまざまな美容成分を一度に追加するより、スキンケアをシンプルにすることも方法の一つです。

育菌スキンケアと聞くと、「菌を増やすこと」と思われがちですが、本来は「肌のバリア機能を守り、菌の育つ環境を必要以上に壊さないこと」にあります。

「しっかり洗う」から「必要なものまで落とさない」へ。

自分の肌に合った適度な洗浄と保湿を続けることが、「育菌」を意識するうえでの基本となります。