銀座のクラブに勤務する筆者が「ちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「年齢は気にしないからね」と気遣ってくれるおじさん。

私は気にしますけど？

私は今年37歳になったのですが、50代男性の人生経験に裏打ちされた落ち着きや深い知見、そして私がどんなコンディションであっても温かく受け止めてくれるその器の大きさなどに触れ、うっかり恋してしまいそうになったり、「父親とたいして歳が変わらないけれどそんなの気にならないわ」なんて気分になることはあります。

誰かを好きになる気持ちや愛情の価値は年齢によって制限されるものではありません。

ただ、50代男性サイドから

「キミいくつ？」

「へー、37歳」

「大丈夫…年齢は気にしないからね」

と、情け深い顔をされたりすると「はい？私は気にしますけど？」と、ついついイジワルな返事をしたくなったりもします。

まともな50代は「相手が自分(50代)をどう見るか」を真っ先に気にする

だって、おじさんの言う「年齢は気にしないからね」って、キミはずいぶん年下だけれどボクはそんなことは気にしていないよ、ということではもちろんなく

「キミはずいぶんおばさんだけれどボクはそんなこと気にしていないよ」

じゃないですか。「条件は悪いけれどボクは受け入れますよ」と、寛大な心で許容、妥協してくれているわけですよ。彼は「年齢は気にしないからね」と、器の大きさをアピールしているつもりなんです。年齢という大きなディスアドバンテージを背負っているはずの50代男性が「年齢は気にしないからね」と、優しく微笑んでくれているんです。おもしろいですよね。

しかしですよ。まともな50代は「37歳が自分(50代)をどう見るか」を真っ先に気にするでしょうね。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

おじさんたちありがとう

今回は「年齢は気にしないからね」と気遣ってくれるおじさんについて紹介しました。

このお仕事をしていると、26歳の女の子を「おばさん」と呼んでみたり、「オトナの魅力がある」「熟女」と評価してくれたりする男性にしばしば出会います。これを10代や20代の男の子ではなく、50〜60代のおじさんが言うんです。

26歳なんてまだまだ子どもじゃないですか。なのに「もうおばさんだなあ」と、遠慮して、生きててすみませんくらいの気持ちで20代後半を過ごしました。ずいぶん損なことをしたな、と思います。

で、40手間にもなると「ボクが寛大な心で許容、妥協してあげれば付き合える女」枠として再びモテ始めます。おかげでこの先もしばらくはホステスできそうです。

おじさんたち、ありがとう。