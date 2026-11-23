タウンライフ総合研究所は、リノベを検討する人の予算・対象となる住まい・住まいのタイプについての調査結果を11月11日に発表した。調査は2025年9月15日〜2026年4月15日の期間、一般リフォーム相談窓口へ寄せられた問い合わせ6,327件を集計したもの。

リノベ相談の予算帯

はじめに、リノベ相談の予算帯は、「500万円超〜1,000万円」が49.2%で最多となり、「500万円以下」26.2%、「1,000万円超〜1,500万円」13.2%、「1,500万円超〜2,000万円」7.1%、「2,000万円超」4.2%と続いた。累積すると1,000万円以下までで75.5%となり、中央値は「500万円超〜1,000万円」の帯に入る。1,000万円を超える相談は合計24.5%と、4件に1件にのぼる。

各予算帯を代表値に換算した平均予算は869万円。平均は上下の帯の代表値の置き方で動くため、最下位帯・最上位帯の代表値を変えた場合の幅(809万〜890万円)も併せて示す。

水回りや内装など部分的なリフォームとは異なり、間取り変更や配管・設備の一新を伴う全面改修は規模の大きな工事となる。リノベを検討する人の多くが、数百万円から1,000万円規模の工事を想定していることが確認された。

リフォームの対象となる住まいをみると、「現住所と同じ(今住んでいる家)」が67.2%、「現住所とは別の住まい」が32.8%だった。

同じ期間の一般リフォーム相談では別の住まいが対象の割合は25.2%であり、リノベ相談はこれを7.6ポイント上回る。

同データで分かるのは「現住所と同じか、別か」までである。別の住まいには、購入を予定している中古住宅のほか、実家や相続した住宅、賃貸に出す予定の物件、売却前の改修対象なども含まれ得るため、どの用途が多いかは特定できない。

参考までに、リノベ相談の平均予算(869万円)は、同じ期間の一般リフォーム相談(262万円)の約3.3倍であった。ただし両窓口では予算の選択肢の区切り方が異なる(リノベ窓口は「500万円以下」が最小区分)ため、この倍率は目安である。

住まいのタイプは戸建て72.6%、マンション27.4%だった(同じ期間の一般リフォーム相談では戸建て64.6%、マンション34.3%、事務所・店舗等1.2%)。築年数は築20年以上が89.4%、築20年未満が10.6%で、新築はなかった。

タイプ別の平均予算は、戸建て902万円、マンション782万円で、1,000万円超の割合は戸建て27.7%、マンション16.1%。マンションは専有部分の内装・設備に工事範囲が限られることに加え、一般に戸建てより床面積が小さいことも予算差の一因と考えられる。なお同データには床面積の情報がないため、面積あたりの予算は算出できない。

別の住まいが対象の相談に限ると、平均予算は戸建て950万円、マンション766万円で、今の住まいが対象の相談(戸建て879万円、マンション789万円)と大きな差はなかった。

また、都道府県別では、東京都が22.0%と最も多く、神奈川県9.4%、大阪府9.3%、埼玉県5.8%、千葉県5.4%、兵庫県5.1%、愛知県4.9%が続いた。1都3県の合計は42.7%で、同じ期間の一般リフォーム相談(50.7%)より8.0ポイント低い。リノベ相談が大都市圏に偏っているとはいえず、地域の分布は窓口ごとの集客チャネルの違いを強く反映していると考えられる。

住まいを自分好みに作り替えられるリノベーションですが、気になるのはやはり費用。今回の調査では、相談時の平均予算は869万円で、約4件に1件が1,000万円超を想定していた。また、戸建ての平均予算は902万円と、マンションの782万円を上回る結果に。工事の規模や住宅の状態によって必要な金額は変わるため、希望する改修内容と予算のバランスを考えて計画したいところだ。