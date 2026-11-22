アットホームは、ユーザー動向調査「住宅購入のプロセス&マインド2026」の結果を11月12日に発表した。調査は2026年7月16日～22日の期間、過去2年以内に自己居住用の住宅を購入した全国の21～49歳の男女1,200 名を対象に行われた。

今の住宅にどれくらいの期間住むつもりで住宅を購入したか

はじめに、今の住宅にどれくらいの期間住むつもりで住宅を購入したか聞くと、新築マンション・中古マンション購入者の約6割が「時期は分からないが住替えをする前提で購入した」「数年以内に住替えをする前提で購入した」と回答した。

生活をイメージした家族構成ごとに選んだ間取り

生活をイメージした家族構成ごとに選んだ間取りを聞くと、マンションの【単身(一人暮らし)】は「1LDK」、【配偶者・パートナーと2人】【配偶者・パートナーと子ども】は「3LDK」が最多だった。

特に子どものいる世帯は「3LDK」が過半数を占めており、さらに一戸建てでは、【配偶者・パートナーと2人】【配偶者・パートナーと子ども】は「3LDK」「4LDK」が同程度に選ばれている。

住まい探しで防災を「意識した」「ある程度意識した」と回答した人は合わせて71.3%、省エネについては63.9%だった。

住まいの性能について

また、住まいの性能についてどの程度重視したか聞いたところ、「重視した」「やや重視した」を合わせて、「耐震性」が78.8%、「地盤安全性」が77.0%、「断熱性」が76.4%とそれぞれ7割以上が重視していることが明らかになった。

夫婦共働き世帯に選んだ住宅ローンの借入形態を尋ねると、各住宅タイプで「単独ローン」が最多だった。特に中古一戸建てで6割を超える結果に。

住宅ローンの金利タイプ

住宅ローンの金利タイプは、全ての住宅タイプで「変動金利型」が最多で、半数を超えた。マンションは新築・中古ともに「固定期間選択型(5年以下)」が17.3%、一戸建ては新築・中古ともに「固定金利型(全期間固定)」が2割程度だった。

今回の調査では、新築・中古マンション購入者の約6割が将来の住み替えを前提に購入していることがわかった。家族構成やライフスタイルの変化に合わせて住まいを変えることも、住宅購入時の選択肢の一つになっているようだ。将来の売却も視野に入れるなら、住み心地だけでなく、立地や資産価値も気にしておきたいところだ。