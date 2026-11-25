ドア付きの個室ビジネスクラスでくつろぎ、西海岸らしいグルメを楽しみながら、シアトルへ。その先には、ラスベガスの華やかな街並みやアラスカの雄大な自然など、まだ知らないアメリカが待っています。2026年10月、成田－シアトル線に新たなボーイング787-9型機を導入したアラスカ航空。日本ではまだなじみの薄いこの航空会社には、旅の楽しみを広げてくれる魅力が詰まっています。

アラスカだけじゃない! シアトルから広がるアメリカの旅

アラスカ航空の歴史は1932年、現在のアラスカ州で始まりました。前身のマギー航空が、アンカレッジから小型機で物資を運んだのがその原点です。アラスカの各地域を結ぶ航空会社から、今ではシアトルを最大のハブとする米国西海岸の主要航空会社へと成長しています。

米国西海岸を中心に幅広いネットワークを展開するアラスカ航空。写真は同社の主力機材の一つ、ボーイング737-8 MAX

2024年には、親会社のアラスカ航空グループがハワイアン航空を買収。それぞれのブランド名やサービスの特色を残しながら、両社の機材と路線網を生かして長距離国際線を強化し、日本から北米への旅の選択肢を広げています。

社名から「アラスカに行くための航空会社」と思われることもありますが、アラスカ航空は2026年10月時点で、シアトルから北米103都市・地点へ直行便を運航しています。日本から直行便で約9時間のシアトルでアラスカ航空の便に乗り継げば、日本から通年の直行便がないラスベガスやニューオーリンズ、ソルトレークシティといった街も旅先の候補に入ってきます。

2030年までにシアトルと15以上の長距離国際線就航地を結ぶことを目指しているアラスカ航空。2027年5月には、関係当局の認可を前提に、ハワイアン航空の機体・サービスによる大阪－シアトル線と、季節運航の成田－アンカレッジ線の開設も予定しています。

また、アラスカ航空は航空連合「oneworld（ワンワールド）」の加盟航空会社でもあります。対象運賃ならJALのマイルが貯まり、oneworldの上級会員資格に応じて、優先搭乗やラウンジなどの特典も利用できるなど、JAL利用者とも親和性の高い航空会社なのです。

オーロラをまとったB787-9で、新しいシアトルへの空の旅

成田－シアトル線では2026年10月4日から、アラスカ航空ブランドのボーイング787-9型機が導入されました。

B787-9型機は、アラスカ航空ブランド初のワイドボディ機。ワイドボディとは、客室内に通路を2本備える大型機のことで、シアトルからアジアや欧州へと長距離国際線を広げるアラスカ航空の新たな顔となる存在です。

新グローバル塗装は、アラスカの夜空を彩るオーロラがモチーフ。深いブルーとグリーンを使ったデザインには、ルーツであるアラスカの自然と、グローバルな航空会社への成長を目指す姿勢が表現されています。

オーロラをモチーフとしたデザインがアラスカを想起させる

新たな機材の導入に合わせて、国際線ビジネスクラス・スイートやダイニングサービス、寝具・アメニティなど、アラスカ航空ブランドの国際線体験が、日本路線で初めて提供されるようになりました。

ドアを閉めれば自分だけの空間、個室型スイートで贅沢なひととき

B787-9型機には、アラスカ航空ブランドの国際線ビジネスクラス・スイートを搭載。成田－シアトル線で初めて提供される、ドア付きの個室型スイートです。プライバシードアを閉めれば、周囲の視線を抑えた自分だけの空間に。全席から直接通路に出られるため、隣の人に気兼ねすることなく、自分のタイミングで席を立てます。

ドア付きの個室型スイート

休みたいときは、座席をフルフラットに。マットレスパッドや枕、大判の掛け布団も用意され、横になってゆったりと休めます。到着後すぐ観光を楽しみたい人も、そのまま仕事に向かう人も、機内で睡眠が取れれば到着日の予定も組みやすくなりそうです。

起きている時間は、18インチのHDモニターで映画を楽しんだり、パソコンで資料を整理したり。個別電源とワイヤレス充電も備え、長い移動時間を思い思いに過ごせます。高速Wifi「Starlink」の導入も進んでおり、対応機材では、アラスカ航空グループのロイヤルティプログラム「Atmos Rewards」の会員になれば誰でも無料で利用できます。

こだわりの機内食とアメニティで、空の上でも西海岸気分

西海岸の個性が感じられる機内での食事やドリンクも、アラスカ航空の魅力の一つ。エコノミークラスでも、メイン料理にフレッシュなサイドメニュー、デザートもそろい、空の上でも旅先の味に触れられます。

アラスカ航空の日本発着路線 ビジネスクラスの機内食

ビジネスクラスでは、西海岸の名店「Stumptown Coffee」のフィルターコーヒーや、西海岸のクラフトビールなどが提供され、食後には「Salt & Straw」のサンデーも味わえます。

ウエルカムサービスやデザートも充実

ビジネスクラスの機内食は、シアトルを拠点とするジェームズ・ビアード賞受賞のシェフ、ブレイディ・イシワタ・ウィリアムズ氏が監修。ビジネスクラスでは、最大5種類のメイン料理から事前に選べるサービスも利用可能です。

※機内食の事前選択は、ウェブサイトや英語版アプリから出発2週間前～20時間前まで受け付けます。メニューや選択肢は季節・路線などにより異なります。

アメニティや寝具にもシアトル発祥のブランドを採用。ビジネスクラスでは、アウトドアブランド「Filson」と協業した寝具やアメニティバッグを用意しています。エコノミークラスでも、同ブランドのブランケットと枕を提供。食事から休息の時間まで、機内にいながら西海岸らしさに触れられます。

ラスベガス? それともアラスカ? シアトルから旅はもっと広がる

日本から近いアメリカ本土の玄関口シアトルからは、ラスベガスでショーを楽しむ旅や、ソルトレークシティを起点とした自然探訪、ナッシュビルで音楽に触れる旅へ。アンカレッジへ乗り継ぎ、アラスカ州を巡る旅も選べます。観光はもちろん、地方都市への出張にも使えるネットワークです。

日本各地から出発するならアラスカ航空のウェブサイト・アプリにて、JAL国内線と成田からシアトル、その先の都市まで組み合わせて予約するという選択肢もあります。同一空港での同日乗り継ぎなどの条件を満たせば、国内の出発空港で国際線の搭乗手続きと手荷物の預け入れが可能。遅延時にも、乗り継ぎ便の振替を含め、旅程全体について航空会社に相談できるのは心強い点です。

対象便・運賃や上級会員資格に応じて、JALのマイルやoneworldの特典が活用できるのも、普段JALなどoneworld加盟航空会社を利用する人には嬉しいポイントと言えるでしょう。

シアトルの街歩きに、ラスベガスのショーやアラスカの自然を組み合わせる。次の北米旅行では、訪れたい場所をつなぐ航空会社として、アラスカ航空を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

※運航計画・機内サービスや各種特典の適用条件は、予約時にご確認ください。搭乗手続き・手荷物・振替の適用条件は、発券元・航空会社・運賃・旅程により異なります。米国入国時には、預けた手荷物の受け取りと再預けが必要です。